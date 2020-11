Klímastratégia, fenntarthatóság: online konferenciát rendezett a kanizsai önkormányzat

A környezeti fenntarthatóságról rendezett online konferenciát szerdán az önkormányzat.

A konferencia előadásait a pandémia miatt online hallgatták meg a résztvevők, a rendezvényre a „Change the power – (Em)Power to change: Local Authorities towards the SDGs and Climate Justice” elnevezésű projekt keretében került sor. A projektben az önkormányzat partnerként vesz részt, a konzorcium vezetője a Klímaszövetség. A program a fenntartható fejlődési célok megvalósítását támogatja. Nagykanizsa önkormányzata a lakosság környezettudatos szemléletformálását erősítő és az említett fejlődési célokat bemutató rendezvényeket (plakátkampányt, óvodai, valamint iskolai programokat), tevékenységeket valósít meg szakemberek bevonásával.

Az online konferencián Musits Róbert, az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. ügyvezetője mondott köszöntőt, majd Balogh László polgármester bejelentette: elkészült Nagykanizsa 2020 és 2030 közötti klímastratégiája. Felidézte: a Pannon Egyetem és konzorciumi partnerei körforgásos fenntarthatósági kompetencia­központ, illetve tudományos és innovációs park kialakítására nyertek jelentős pénzügyi forrást – az újfajta ökonómiai-­ökológiai szemléletet feltételező beruházás révén az egyre szűkösebb energiaforrások, az átalakuló fogyasztó igények és a gyors technológiai fejlődés jelentette kihívásoknak talán jobban meg tud felelni a város, a térség, az ország.

Éppen erről, a körforgásos gazdaság lényegéről tartott előadást dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója, aki rámutatott: míg a jelenleg a világban többségi erőt képviselő lineáris gazdaságban a kinyert nyersanyagok felhasználásuk után – némileg leegyszerűsítve – a kukába kerülnek, a körforgásos gazdaság alapja a lehető legnagyobb mértékű újrahasznosítás, a hulladékmentesség.

Ezután Musits Róbert bemutatta Nagykanizsa klímastratégiáját, Ködbaumné Farkas Beáta környezetvédelmi csoportvezető, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. munkatársa pedig a hulladékgazdálkodásáról beszélt.