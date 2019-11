Klímakövetek jártak a gyenesdiási polgármesternél

Több madárodút és madáretetőt, valamint rovarhotelt szeretnének a gyerekek a településen – ezt tolmácsolták a klímakövetek a polgármesternek csütörtök délutáni találkozójukon.

A korábbi gyermekképviselet – mely általános ügyekben nyilvánította ki véleményét – tavaly ősszel megújult. Akkortól az iskola kilenc diákja klímakövetként folytatja munkáját a fiatalság, a település s már a környezet érdekében. A gyerekek félévente találkoznak Gyenesdiás polgármesterével.

A tegnapi összejövetelen Gál Lajos idézte fel a diákoknak a budapesti víz-világtalálkozó tapasztalatait, majd a mindennapokban hasznos tanácsokat adott a gyerekeknek.

– Fontos, hogy a környezettudatos szemlélet a mindennapotok része legyen – fogalmazott. – Fontos a sportolásra, az egészséges életmódra való odafigyelés, tehát hogy ne mindenhova autóval kelljen menni a szüleitekkel: lehet kerékpárral vagy gyalogosan is közlekedni. Ezzel nem szennyezzük a környezetet. Az élelmiszer-pazarlás a másik, amire oda kell figyelni a mai világban. A mozgás mellett az egészséges étkezéssel egészségesebb életet tudtok élni. Nagyszüleink mindig azt ették, ami éppen megtermett. Van energiapazarlás is: rengetegszer nem vesszük észre a csepegő vízcsapot, a felkapcsolva felejtett égőt.

A polgármester szólt a település fásításáról, a helyi környezetbarát programokról és fejlesztésekről, valamint a Balaton védelméről is.A gyerekek Kadlicskó Krisztián pedagógus segítségével fogalmazták meg javaslataikat. A diákok szeretnék elkészíteni Gyenesdiás madártérképét. És ide kapcsolódik a kérésük is: szeretnék, ha több madáretető és madárodú lenne Gyenesdiáson. Elmondták, hogy így jobban meg tudnák figyelni a szárnyasokat, sőt, az az ötlet is felvetődött, hogy néhány odúba kamerát is el lehetne helyezni, így figyelemmel lehetne kísérni a fiókák kikelését és növekedését is. Az iskolakertben van egy rovarhotel, ez adta a másik ötletet, hogy több ilyet lehetne elhelyezni a településen, amely menedéket nyújtana több rovarnak, melyeket szintén meg tudnak majd figyelni.

A gyerekek elmesélték azt is, hogy többen rendszeresen járják a környékbeli erdőket, és a túráik során összeszedik a mások által eldobott szemetet.

A találkozón a helyi kertbarátkör elnöke, Volner Lajos és a szervezet titkára, Körtvélyesi Ibolya beszélt a munkájukról. Valamint felajánlották segítségüket a diákoknak az iskolai konyha- és fűszerkert növényeinek bővítésében és gondozásában.