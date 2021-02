Kizárólag indokolt esetekben végeznek erőteljes beavatkozásokat a nagykanizsai fákon

Már javában zajlik a városban a közterületi fák gallyazása, illetve azon példányok kivágása, amelyek akár állapotuk, akár elhelyezkedésük miatt veszélyeztetik az élet- és vagyonbiztonságot.

Konrád-Németh Cecília, a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. városgondnoka, kertészmérnök a munkálatok kapcsán elöljáróban elmondta: igyekeznek azokkal a fás szárú növények éves életszakaszához igazodni, ami adott esetben a téli mélynyugalmi időszakot jelenti.

– A fák gondozása két nagy területen zajlik a városban, a Via Kanizsa a saját dolgozóival a külső városrészekben tevékenykedik, a belvárosban – én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a „klasszikus” Nagykanizsa területén pedig alvállalkozó, a Netta-Pannónia Kft. segítségével végezzük el a szükséges beavatkozásokat – mondta a szakember. – Az elvégzendő feladatokat mi határozzuk meg, tehát ők jelentős szakmai döntéseket nem hoznak, úgy fogalmaznék, hogy „csak” az operatív munkát végzik. Jellemzően minden évben a nyár második felében végignézzük a közterületi fákat, melyik milyen állapotban van, a vegetáció időszakában jól látszik a kondícióbeli különbség. Ilyenkor döntjük el, hogy az adott növényt ki kell-e vágni, vagy komolyabb beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy tovább élhessen. Hozzáteszem, az ügyfelek bejelentésére néha olyan beavatkozásokat is el kell végeznünk egy fán, amit egyébként nem végeznénk el – ilyenkor sajnos, a szemet is bántó csonkítást érzékelhet a városlakó, de ezt a helyzetet nem mindig lehet elkerülni. Főleg akkor válik szükségessé, ha az adott fa például lakóházat veszélyeztet, vagy balesetveszélyt jelent. A városban – és természetesen, azon kívül is – még az áramszolgáltató megbízásából kerül sor gallyazásra vagy kivágásra, amit nem mi végzünk, hanem a szolgáltató által megbízott vállalkozó. Számukra a legfontosabb szempont, hogy a növényzet és az elektromos berendezések, légvezetékek között előírt védőtávolság rendelkezésre áll-e.

Konrád-Németh Cecília arról is beszélt: a legtöbb munkát számukra a kiskanizsai főutca, a Bajcsy-Zsilinszky Endre út két oldalára telepített ostorfa-sorok adják, ahol évről évre erőteljes visszametszést alkalmaznak annak érdekében, hogy az egyik oldalon a fák felett húzódó villamos légvezetéket a magasra növő ágak, hajtások és gallyak ne veszélyeztessék. Azonban emiatt – mivel a szakembereknek egységes utcaképre kell törekedniük – szükséges a másik oldalt is ugyanilyen drasztikusan visszanyesniük. Szintén sok a teendő a keleti városrészben, a lakótömbök környezetében.

– A munkák speciális területe a temetők fáinak karbantartása, mert a metszés, fakivágás közben ügyelnünk kell a síremlékek épségére. Másrészt a sírkerti növényzet sajátos hangulata miatt helyi védelmet is élvez, emiatt csak indokolt esetben és mértékkel végezhetők el a faápolási munkák – tette hozzá a városgondnok.

A szakember kérdésünkre a lakossági bejelentések kapcsán azt is elmondta: az általuk is jogosnak és szükségesnek ítélt gallyazásokat még jó eséllyel februárban el tudják végezni, de a fakivágásokra már csak jövőre kerülhet sor. Annál is inkább, mert utóbbiakról nem saját hatáskörben döntenek és az engedélyeztetési folyamat elég hosszadalmas.

– A hatóság pótlásra is kötelez minket, a most kivágott fák helyett ősszel telepítünk újakat. Tudni kell azonban, hogy a kötelezés helyszínt nem jelöl meg, csak darabszámot, így nem biztos, hogy az új fa ugyanoda kerül – jelezte Konrád-Németh Cecília.