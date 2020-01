Kivont szerek, új kártevők – kihívások a növényvédők előtt

A tudományos elmélet, a gyakorlat és a szakigazgatás egységére épül minden évben a Növényvédelmi Fórum. A Pannon Egyetem Georgikon Karának tegnap kezdődött konferenciáján is megemlékeznek az ágazat jeles szakembereiről, és az aktualitások is szóba kerülnek.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi ­Intézete harmincadik alkalommal szervezte már meg a Növényvédelmi Fórumot. A tegnap kezdődött szakmai találkozó első napjának programját egy növényvédelmi cég állította össze, itt elsősorban a gyakorlati tudnivalók kerültek középpontba. Csütörtökön az akadémiai szféra szakemberei tartanak tudományos előadásokat a gyakorlatban is hasznosítható információkkal, tanácsokkal színesítve. Pénteken pedig a minisztérium, a szakigazgatási szervek és az illetékes hatóság képviselői tartanak előadásokat, melyeket szakmai fórum követ. A szakmai találkozó mindhárom napján aktualitások is szóba kerülnek. Idén sok kérdéssel, problémával kell szembenézniük a növényvédelmi szakembereknek, gazdálkodóknak.

– Jelentős kihívás a növényorvosi szakma számára, hogy több növényvédelmi készítményt érintenek kivonások, az engedélyokiratok visszavonása – emelte ki lapunknak dr. Takács András, a PE Növényvédelmi Intézetének főigazgatója, a fórum szervezőbizottságának elnöke. – Így csökken a felhasználható készítmények, hatóanyagok száma. Ezért sokkal nehezebb lesz megbirkózni bizonyos növényvédelmi kihívásokkal. Amelyeket eddig egyszerűen meg tudtunk oldani, azoknál sok esetben most előzetes elgondolást és a termesztési folyamatban hosszabb rákészülést igényel, hogy ezeket a veszélyeket hatékonyan ki tudjuk védeni.

E problémák mellett arra is figyelni kell, hogy hazánkban is új kórokozók, kártevők, veszélyes invazív fajok vannak jelen. A szakmai konferencián ezek leküzdéséről is szó esik.

– Továbbra is a fitoplazma-­fertőzések megjelenésével küzd a szakma: a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó, vagy a csonthéjasok fitoplazma-­betegsége komoly veszélyt jelentenek a hazai termelőkre – emelte ki a szakember.

A konferencia első napján emlékeztek neves elődökre, s még egy hasonló program helyett kapott az idei rendezvényben. Pénteken 9 órakor a Georgikon főépületének szoborparkjában avatják fel dr. Sáringer Gyula néhai akadémikus mellszobrát.