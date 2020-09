Kiválóan helytálltak az alapellátásban dolgozók Nagykanizsán

Szerdán késő délután került sor a Honvéd Kaszinóban a Nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intézmény hagyományos Semmelweis-napi ünnepségét, melyen elismeréseket is átadtak.

Az alapellátásban dolgozó háziorvosokat, fogszakorvosokat, ápolókat és védőnőket, adminisztratív, illetve technikai dolgozókat Stimeczné dr. György Bernadette, az alapellátási intézmény vezetője köszöntötte. A résztvevők a rendezvény elején egy perces néma főhajtással adóztak néhai kollégájuk, a nemrég elhunyt dr. Bencze Mária gyermek háziorvos emléke előtt, majd Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő lépett a mikrofonhoz és méltatta az egészségügyben dolgozók helytállását a pandémia kapcsán.

Balogh László polgármester beszédében úgy fogalmazott: az egészségügyben dolgozók gyakran kénytelenek „háborús” viszonyok között tevékenykedni, ennek ékes példáját láthattuk az elmúlt időszakban.

– Mostanság több évtized után rég nem látott jelenséggel, a járvánnyal ismerkedünk újra, amely azonban a hadászat nyelvezetét használja, ölti magára – szögezte le. – Az egészségügyben dolgozók pedig hivatásuk okán régről ismerik ezt a nyelvezetet. Azonban most az ellenség láthatatlan, legyőzése csak összefogással lehetséges.

Dr. Varnava Charalambos ifjúságorvos évek óta Semmelweis-napi ünnepségek „előadója”. A szakember többek közt napjaink aktualitásáról, a koronavírusról, illetve a globális járvány kialakulása és a kínai orvosoknak a vírus megjelenésére adott reagálása közti összefüggésekről beszélt.

Ezt követően Stimeczné dr. György Bernadette adott pillanatképet a nagykanizsai egészségügyi alapellátás helyzetéről, az ágazat problémáiról, de beszélt a pozitívumokról is. Köszönetet mondott munkatársainak azért, hogy az elmúlt pandémiás időszakban addig kevéssé ismert és a mindennapokban nem használatos, a modern kommunikációs technikákra épülő módszerek alkalmazásával, magas nívón, megalkuvást nem ismerő hittel végezték a betegellátást. Arról is beszélt, hogy jelenleg egy háziorvosi, két gyermekorvosi és 3 fogorvosi körzet tartósan betöltetlen; a háziorvosok átlagéletkora pedig 61 év és több, mint 30 százalékuk már most is nyugdíjasként dolgozik tovább. Az intézményvezető köszönetet mondott a kormányzatnak az egyszeri, 500 ezer forintos juttatásért, melyet az alapellátási szakdolgozók is megkaptak, az önkormányzatnak pedig hogy a rendeletből kimaradt munkavállalók részére (Kanizsán 9 ilyen volt) saját költségvetéséből biztosította az említett támogatást.

A beszédek után elismeréseket adtak át az arra érdemeseknek: több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként díszoklevelet kapott dr. Hosznyák Judit fogszakorvos, dr. Barna Gyöngyi házi gyermekorvos, valamint dr. Kiss Judit háziorvos. Elismerték továbbá Illyés Erzsébet fogászati asszisztens, Leveli Attiláné, Fehér Barbara, Takó Ferencné és dr. Józan Attila Istvánné ápolónők, valamint Gelencsérné Szalai Mónika és Bocskor Eleonóra védőnők kimagasló szakmai munkáját. Nyugdíjba vonulása alkalmából több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért elismerést vehetett át dr. Vass Tamás fogszakorvos és dr. Kertész Edit gyermekorvos. Végül, de nem utolsósorban egészségügyi szakdolgozói kamarai elismerésben részesült Marton Boldizsárné és Koószné Dobos Margit ápolónő.