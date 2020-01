Kitüntették a Magyar Autóklub lenti szervezetének csoportvezetőjét

Autentikus helyszínen, a Magyar Autóklub városi központjának műhelyében tüntették ki kedden a lenti szervezet csoportvezetőjét, Balogh Sándort, aki az elmúlt esztendő őszéig látta el ezt a tisztséget.

Ezen alkalomból arra kértük Balogh Sándort, összegezze az elmúlt évtizedekben az autóklub „színeiben” végzett tevékenységét. Elöljáróban elmondta, hogy mindig érdekelte az autótechnika, és fiatalon vásárolt magának autót.

– Hosszú évtizedek vannak mögöttem, az 1970-es évek elején kapcsolódtam be az autóklub életébe – idézte fel a munkája révén egyébként a kereskedelemhez kötődő Balogh Sándor. – Tevékenyen részt vettem akkor a lenti központ létesítményeinek kiépítésében, közben megszerveződött az operatív és társadalmi munkatársak köre. A helyi szervezet megalakításában a település és annak vezetése is partner volt – emlékezett vissza a kezdetekre. – Büszke vagyok arra, hogy mindennek részese lehettem. Ezáltal Lenti is bekapcsolódott az autóklub országos hálózatába, kiemelném, hogy a Kristóf-napi autószentelés szokása innen indult el, tőlünk a szegediek vették át először, majd széles körben elterjedt. Emellett sokrétű feladatokat végeztünk, és igyekeztünk tagokat toborozni. Elkészült a szerelőműhely, ahol tudtuk az autókat fogadni, majd elindult a vizsgáztatás, ami szintén fontos előrelépést jelentett, hiszen nem kellett Zalaegerszegre vinni vizsgáztatni az autókat – emelte ki.

Hozzátette, hogy mindig jó volt a kollektíva, nem hiányzott a szakértelem, és nem jellemző a fluktuáció sem.

– Az autóklub megítélése úgy gondolom, jó, nem emlékszem, hogy hallottam volna panaszt, pedig amikor valakinek azt mondják, hogy az autója nem felel meg, vagy javítani kell, annak az autósok nem örülnek, a felelősség viszont a szerelőké, vizsgáztatóké, hogy olyan állapotban adják vissza a járművet, hogy azzal ne legyen gond – vélekedett.

A rendezvényen Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke elmondta, hogy a régióban Zalában van a legtöbb tagja az autóklubnak, mintegy 4 ezer fő. A legfontosabb bázisok egyike Lenti, ahol az autóklub társadalmi szervezetként az elmúlt 40 évben tekintélyt szerzett magának kiváló helyi vezetőkkel, ezek egyike a most kitüntetett Balogh Sándor.

– Szeretnénk bővíteni a tagságot, hiszen az autóstársadalomra nagy változás vár a jövőben – magyarázta Kiss Ambrus. – Harminc év múlva, 2050-re meg kell szüntetni a károsanyag-kibocsátást, vagyis a belső égésű motorokat ki kell vonni a forgalomból. Addig három évtized van vissza, ám most is nagyszámú idős jármű gurul az útjainkon. Sokan kicserélni nem tudják, és szükségük van rá mindennapi életükhöz. Kérdés, miként valósítható meg az átállás. Az 1960-as évek, a magyar tömegautózás hőskora után, amikortól szinte minden társadalmi réteg számára elérhetővé váltak a gépjárművek, a közeljövőben újabb forradalom vár az autósokra. Az átalakulás során az autóstársadalom tagjainak érdekeit figyelembe kell venni, ehhez szervezettség és erős érdekképviselet kell, ehhez pedig több tagra van szükség.

Bár nem látunk a jövőbe, 2050 után már valószínűleg elektromos autókkal közlekedünk, és hatással lesznek az átalakulásra az önvezető járművek is. A nagy autóipari cégek készek arra, hogy átállítsák termelésüket, és lehetséges, hogy gyártó helyként Magyarország nem jön majd ki rosszul ebből. Persze az elektromos autóknak is vannak káros hatásaik, csak ezeket még kevésbé hangoztatják. – tette hozzá.