Kitüntetést vehettek át a kimagasló munkáért Iharosberényben

Az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai közül többen is elismerést vehettek át munkájukért a közelmúltban.

Az elismerések átadására a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnökségi ülésén került sor nemrég az egykor Zalához, ma Somogyhoz tartozó, a megyehatárhoz közeli Iharosberényben. Mint azt Ledniczky Miklós Jánosné, a házigazda Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke lapunknak elmondta: a találkozó apropóját az adta, hogy a megyei szövetséggel közösen hirdettek meg egy megyei szintű rajzpályázatot az általános iskolások számára Polgárőreink napi munkája címmel. Erre közel 150, szebbnél szebb rajz érkezett, amelyek közül a legjobbakat kiállították, illetve díjazták is a kibővített ülésen. Ezenkívül a külterületi biztonsági programban beszerzett eszközöket is átadta az iharosberényi polgárőröknek Poór Gyula megyei elnök és Gazdag Ferenc elnökhelyettes. Az ünnepség az Országos Polgárőr Szövetség kitüntetéseinek átadásával folytatódott; a helyiek közül többen is – Molnár József, Persek András, Bogár János, ifj. Bogár János, Kári Judit, Nagyné Ivanics Ibolya, Orsós Ferenc, Torma Dániel, Heresznyei Zoltán, Kulcsár Istvánné, Kulcsár Béla, Bodai Sándor – elismerést kaptak az elmúlt években végzett kiemelkedő munkájukért.

Az eseményt színesítette a helyi egyesület „PÖTE Tűzrózsái” nevű zumbás lánycsoportjának táncos bemutatója. A rendezvény ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.