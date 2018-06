Kitüntetéseket adtak át a zalakarosi városnapi programsorozat nyitányán

A település római kori múltjáról is megemlékeztek a városnapi rendezvénysorozat megnyitóján. Az eseményt tegnap délután tartották a Salla Művelődési Központban.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Elsőként Pintér Antal polgármester köszöntötte a megjelenteket, s többek között arról beszélt, hogy a városnapi programsorozattal lehetőséget kívánnak adni a helyi polgároknak a feltöltődésre, kikapcsolódásra, szórakozásra. – Az idei esztendőben várossá válásunk 18. évfordulóját ünnepeljük, melynek különös aktualitást ad, hogy Zalalövő elődje, Salla 1900 éve kapott városi rangot Hadrianus császártól – emelte ki a polgármester, majd arról is szólt, hogy folytatva a tavaly megkezdett hagyományt, babautalványt adnak át az elmúlt egy évben született 22 zalalövői gyermek szüleinek.

Az utalványok átadását követően Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Ő is az 1900 éves múltra tekintett vissza, de egyben a város vezetőinek felelősségére is felhívta a figyelmet. – Az a települési képviselő- testület és polgármester dolgozik jól, aki a lehetőségből a legtöbbet tudja kihozni – mutatott rá a képviselő, majd az elmúlt évek zalalövői eredményeit sorolta. Az elkerülő utat, a mentőállomás építését, az általános iskola épületének százmillió forintos felújítását, de arról is szólt, hogy megkezdődött a mintegy egymilliárdos szennyvíz-rekonstrukció, s igényként merült fel egy helyi bölcsőde létesítése is, de az induló modern települési programban további fejlesztésekre is sor kerülhet. A képviselő emellett az ország eredményeit – köztük a gazdasági fejlődést – is megemlítette.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A városnapi ünnepség keretében vehették át az önkormányzat által alapított díjakat és kitüntetéseket az arra érdemesítettek. Zalalövőért Díj kitüntetésben részesült Tóthné Járfás Györgyi óvodapedagógus, míg Zalalövő Város Szolgálatáért díjat hárman vehettek át, Baki Józsefné óvodapedagógus, Berta Zsuzsanna tanítónő és Rujsz Gézáné, a közös önkormányzati hivatal nyugállományú főmunkatársa. Ez évben első alkalommal – hagyományteremtő szándékkal – az önkormányzat emlékplakettel ismerte el azon személyek munkáját is, akik legalább 20 éven át dolgoztak a település közszolgálata érdekében.

Ezt az elismerést Horváth Istvánné, Berta Zsuzsanna, Tóthné Szigeti Erika, Rujsz Gézáné, Baki Józsefné, Tóthné Járfás Györgyi, Tóth Klára, Takácsné Nagy Ágnes és Móricz Károlyné kapta. Ugyancsak helyi hagyomány, hogy a városnapi programok keretében adják át a helyi borverseny legjobbjainak járó elismeréseket, a Város bora címet egy éven át Pesti Sándor 2017. évjáratú vegyes vörösbora, illetve Galambos István ugyancsak 2017-es évjáratú Pátriája viselheti. Az ünnepség zárását követően dr. Redő Ferenc régész két tárlatot nyitott meg, a Pannónia történetét és a római limes magyarországi szakaszát bemutató Ripa Pannonica című kiállítást, valamint A római kori Salla városának régészeti feltárását bemutató fotógyűjteményt.