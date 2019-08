Kitűnő diákokat köszöntöttek Nagykanizsán

A kitűnő eredménnyel érettségizett középiskolásokat köszöntötték tegnap a városvezetés tagjai és az iskolaigazgatók egy belvárosi étteremben.

Az eseményen Dénes Sándor polgármester mellett Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke, valamint a kezdeményezés ötletgazdája, Boa Sándor, az idősügyi tanács alelnöke is részt vett. Meghívót kapott az a 37 fiatal is, akik idén kitűnő érettségi vizsgát tettek, ám közülük – nyári elfoglaltságok miatt – csak tizenöten képviseltették magukat.

– Hat évvel ezelőtt szerveztük meg először ezt a találkozót – mondta köszöntőjében Boa Sándor. – Ha a mai ifjúság tagjai egy tapasztalt, 83 éves embertől elfogadnak egy életre szóló tanácsot: a sikeresség, a karrier és a pénz csak eszköz, mert a cél a boldogság.

Dénes Sándor beszédében kiemelte: a Batthyány-gimnáziumból 30, a Mező-gimnáziumból 4, míg a Piarista iskolából 3 tanuló büszkélkedhet kitűnő bizonyítvánnyal.

– Jó érzés a fiatalok között lenni, s fontos is, hogy a generációk találkozzanak – folytatta a városvezető. – Szerencsére a szeniorok iskolájában erre lehetőség is nyílik, hiszen ott a tinédzserek tanítják idegen nyelvekre, illetve számítástechnikára az ősz halántékúakat. Bár most elengedjük a diákjaink kezét, de bármikor szívesen látjuk őket viszont Nagykanizsán, ahol a jövőben várhatóan számos munkalehetőség közül is választhatnak.

A jelen lévő fiatalok mindegyikét felvették a felsőoktatási intézményekbe, többségük a fővárosban tanul tovább. Így tesz az egykori „batthyánys” Csepreghy Réka is, nemzetközi gazdálkodás szakon, ahol kedvenc tantárgyainak, a matematikának és az idegen nyelveknek nagy hasznát veszi. Hozzátette: a várost örökre a szívébe zárta, amikor csak teheti, hazatér a családjához.