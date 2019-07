Kisvasút Nap Csömödéren: Meghosszabbítják és fejlesztik a vasútvonalat

Az erdei kisvasút napján a dízel- és a gőzmozdonyos járattal, a felújításon átesett Ábellel is a megszokottnál nagyobb gyakorisággal utazhattak a vonatozni vágyók.

A szerelvények a szombat délelőtti megnyitó előtt befutottak, a turistaháznál akkor már elkezdődtek a családi programok: vasútmodell-bemutató, játszóház, kreatív foglalkozások, kutyás bemutató is várta a gyerekeket, a felnőttek pedig a gyógynövényekről és a konyhában való felhasználásukról kaphattak hasznos tanácsokat.

A megjelenteket Kreiner Roland, a Zalaerdő Zrt. termelési igazgatója és Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte, szót ejtve a Mura Program keretében az erdészeti társaságnál megvalósuló fejlesztésekről.

– A program célja az is, hogy a vidék lélekmegtartó ereje erősödjön, és meg tudjuk mutatni a táj szépségeit, úgy, hogy az itt élőket egzisztenciálisan jobb helyzetbe hozzuk – mondta Cseresnyés Péter. – A fejlesztés turisztikai és mezőgazdasági jellegű, előbbiben zászlóshajó a Zalaerdő, hiszen a mozdonyfelújítások mellett a vasútvonalak fejlesztése, meghosszabbítása is megvalósul. Hozzátette: a turisztikai és mezőgazdasági szolgáltatásokat összekapcsolva bemutathatják a zalai térség látnivalóit és gasztronómiáját is.

A rendezvényt megelőzően a Zalaerdő lenti telepén megkoszorúzták Barlai Ervin erdőmérnök, az egykori Kerkavölgyi Faipari Rt. lenti üzemvezetője tiszteletére emelt emléktáblát születésének 120. évfordulóján.