Kistraktort vásároltak Iharoson

Az önkormányzati feladatok ellátásához új kistraktort vásárolt a település.

Horváth Győző, Iharos polgármestere elmondta: a 25 lóerős, kínai gyártású erőgép beszerzése azért vált szükségessé, mert elődje, amelyet még 2012-ben vásároltak, tönkrement és gazdaságtalan volt a javíttatása. Az új gép az önkormányzat karbantartó, közterület-gondozó és a mezőgazdasági közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatait látja el – csakúgy, mint az előző traktor, melyet belügyminisztériumi pályázati támogatás révén tudtak beszerezni annak idején.

– Pótkocsit húz, kaszál, eke, tárcsa, talajmaró is csatlakoztatható hozzá, tehát ez is egy univerzális traktor, amelynek különösen nagy hasznát vesszük az idei, meglehetősen csapadékos évben, amikor rengeteg a kaszálnivaló – csak a kastélypark 5 és fél hektáros, és akkor még nem beszéltünk a többi területről – magyarázta Horváth Győző. – Pusztán a „tologatós” fűnyírókkal soha nem végeznénk. Az önkormányzat a traktor beszerzésére 2 millió forintot fordított, az összeget (mely azért csak ennyi, mert a használhatatlanná vált traktort is beszámították) sikerült kigazdálkodnunk a saját költségvetésünkből.