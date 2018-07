Kistolmácson önerőből épült játszótér

Kistolmács Szombaton immár nyolcadik alkalommal rendeztek falunapot a településen. A nap horgászversennyel vette kezdetét a tó partján, ahol mintegy 34 felnőtt és ifjúsági horgász várta a szerencsés kapást.

Kilenckor a Kistolmácsi nyargaló nevű futás rajtolt el, majd 10 órakor kezdődött a III. Kistolmácsi Sárkányhajó Gyorsulási Bajnokság, amelyre 9 csapat nevezett be és megkezdődött a főzőverseny is. Délután Aigner Géza letenyei plébános és Tóth János káplán mutatott be szabadtéri szentmisét, majd Birkás Zoltán kistolmácsi polgármesterrel közösen megkoszorúzták a közlekedési balesetben elhunyt motorosok emlékművét. Ezt követően került átadásra és megáldásra a kemping területén kialakított új játszótér, amely mintegy 2,5 millió forintból, önerőből, jelentős részben saját munka hozzáadásával készült el.

A falunap keretében a jó tanuló, közösségi munkát végző kistolmácsi diákok is jutalmakat vehettek át. A falunap kulturális programokkal zárult, amely során színpadra léptek a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola táncosai is.