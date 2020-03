Kistérségi borverseny tanulságokkal – a nevezők a dicséret mellé kaptak kritikát is az ítészektől

Szombaton délután nagykorúvá nyilvánították az olajos múltú Gellénháza borversenyét, lévén, hogy éppen tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a falu közösségi házában.

A jeles esemény főszervezője kezdetektől a községi önkormányzat, munkáját immár két éve segíti az akkor alakult, s azóta aktívan működő Gellénháza és Környéke Kertbarát Egyesület.

– Üde színfolt településünk életében a tapasztalt és fiatal borászokat, lelkes amatőr kertészeket tömörítő új civil szervezet, amely a két év alatt bebizonyította életképességét. Szakmai programjaikkal, nyilvános rendezvényeikkel nem csak a tagságot vonzzák, szívesen látnak mindenkit. Mi pedig, viszonzásképpen, amiben tudjuk, támogatjuk a működésüket – mondta Farkas Imre Józsefné polgármester, egy minősítő lappal és borkóstolásra alkalmas pohárral a kezében.

– Példaértékű a kapcsolatunk az önkormányzattal. Élvezzük támogatásukat anyagiakban és erkölcsileg egyaránt, vevők az ötleteinkre, segítik azokat megvalósítani – tette hozzá Tóth Tibor, az egyesület vezetője, majd ízlelgetve a 26-os és a 27-es számú cserszegi fűszeres bormintát, számokat rótt az előtte fekvő borminősítő lapra. Mert a gellénházi borverseny különlegessége, hogy mindenki, aki nevezett a versenyre, közönségzsűriként a minősítésben is részt vesz. Természetesen a hivatalos ítészek mellett.

Ahhoz azért kellett egy jó nagy adag bátorság, hogy éppen a nemesítő, dr. Bakonyi Károly fiát, dr. Bakonyi Lászlót és unokáját, Bakonyi Júlia borászt, valamint férjét, a francia származású szakembert, Maxime Belrepayre-t kérjék meg, hogy minősítse boraikat, köztük a cserszegi fűszerest, a nemes olaszrizlingeket. A dicséret mellé kaptak is kritikát jócskán: az egyik minta egy kicsi „papírízű”, a kelleténél nagyobb az alkoholtartalma, valamelyikén kiérződik a kén, a másiknál a savakra jobban oda kellett volna figyelni, a harmadiknál megakadhatott a kacs a darálóban, az Irsai Olivér, a cserszegi édesanyja viszont jól van összerakva és így tovább…

– A bátorság eredője, hogy a gellénházi és környékbeli gazdák tanulni akarnak. Nem félnek a kritikától, el is várják és van is foganatja, igazság szerint ők is érzik, hogy a jó boruk is lehetne még jobb. Nem kis büszkeséggel mondom, megfogadják a tanácsainkat, évről évre fejlődnek, mindig jobb borokat hoznak minősíteni. A bor minőségének legfontosabb mércéje a harmónia, amit a szőlő, a vidék, az évjárat és a gazda tudása határoz meg, s a gellénháziak szeretnek tanulni – magyarázta dr. Bakonyi László, aki nem mellesleg a vejével együtt az országos borversenyek bíráló bizottságainak is tagja, s akit évtizedes baráti kapcsolat fűz a gellénházi gazdákhoz.

Úgy látszik, Bakonyiéknál nem esett messze az alma a fájától. Bakonyi Károly édesapja, Bakonyi István anno a veszprémi Ranolder vincel­lérje volt Csopakon, fia, László követte a szőlőnemesítésben, és Júlia, az unokája sem tudott elszakadni e jeles gyümölcstől. Bakonyi Károlynak 15 államilag elismert szőlőfajtája van, ezek közül a legismertebb kétségkívül a cserszegi fűszeres. Az Irsai Olivér volt az anyanövény, a piros tramini az apanövény, ami azt jelenti, hogy az Irsai Olivér virágát porozták be a tramini virágporával, a két fajta tulajdonságai így egyesültek egy magban. A mesterséges beporzás után ősszel a szőlőszemekből több száz mag származott, különböző tulajdonságokkal. Az elvetett magokból választotta ki a nemesítő azt az egy vesszőt, amelyet ma már minden cserszegi fűszeres ősének tekinthetünk. Ebből az egyetlen tőből származik mintegy 15 millió tőke…

A bírálatra zsűri elé vitt 46 borminta közül 14 kapott bronz, 25 ezüst és 7 arany minősítést. A Gellénháza fehérbora címet Kulcsár Csaba, a Gellénháza vörösbora rangot pedig Kálmán László nedűje érdemelte ki. A hét arany minősítésből kettőt Soós Lajos, kettőt Kulcsár Csaba, kettőt Kövesdi Zoltán és egyet Kálmán László vihetett haza. A boros gazdák és borbarátok bírálata alapján Gellénháza kistérség aranyhordós boros gazdája 2019-es borával Kulcsár Csaba lett.

A borversenyen éppen 73. születésnapját ünneplő Gerencsér Ottó nem kesergett, hogy vegyes fehér- és vegyes vörösbora nem lett aranyérmes, majd jövőre, ígérte. Termett már neki babér, hiszen egyik évben ő volt Gellénháza aranyhordós boros gazdája…