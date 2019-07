Kispingvinek ússzák át hosszában a Balatont

Hétfőn hajnalban Keszthelyről indult az 18 gyermek, akik váltóban hosszában ússzák át a Balatont. A minimum 77 kilométeres táv teljesítésével két célja van a szervező fővárosi Kis Pingvin Úszó és Vízilabda előkészítőnek. A Balatonra, valamint a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány sportolóira szeretnék felhívni a figyelmet, és támogatni őket egy tornaterem kialakításában.

A keszthelyi vitorláskikötőben csobbant a vízbe az a tíz és tizenhárom év közötti gyerekekből álló csoport, mely már január óta készült a nagy megmérettetésre. A Balaton hossza légvonalban 77 kilométer, de mivel nem tudják ezt pontosan követni, várhatóan ennél többet, az előzetes becslések szerint összesen 90 kilométert úsznak. A tervek szerint kedden este érnek Balatonakarattyára a váltóúszás résztvevői.

– Az ötlet egyrészt a Balaton szeretetéből adódott, s több célja is van. Végtaghiányos gyerekeknek gyűjtünk pénzt egy tornaterem felújítására, Nekünk edzőknek ebben nevelő célzat is van a gyerekek felé. Rengeteg olyan tudást sajátítanak el, amit a későbbiekben fognak tudni hasznosítani: például a kitartást, motiváltságot, küzdést, összetartozást, és hogy csapatban tudnak együtt dolgozni. Másrészt a Balatonra is szeretnénk felhívni a figyelmet – mondta el Menczinger Melinda edző, a hosszanti úszás ötletgazdája, aki edzőtársával, Török Fannival, és volt vízilabda válogatott testvérével, Menczinger Katával kíséri végig a vízben tanítványait.

A gyerekek már január óta, heti hat alkalommal készültek a táv teljesítésére, s eközben megismerték a nyíltvízi úszást, s az ebben rejlő kihívásokat is. Az úszás mellé állt nagykövetként Cseh László többszörös olimpiai dobogós világbajnok úszó, Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó, Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó, Lotfi Begi dj-zenei produce, a Pamkutya és beniipowa influencerek.