Kisebb változások várhatók a lenti piacon

LENTI Legutóbbi, soron kívüli ülésén a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendeletet módosította a képviselő-testület.

Két beruházás is érinti a kisvárosban heti két alkalommal tartott piacot. Az egyik a piactér felújítása, melynek keretében a munkálatok már befejeződtek, viszont az árusok még nem költöztek vissza, mert jelenleg a szükséges hatósági engedélyek beszerzése zajlik. Az állandó és a termelői piacot az elmúlt év őszén a kivitelezési munkálatok zavartalan elvégzése érdekében a városi művelődési központ mögé, illetve az inkubátorház elé költöztették. Közben utóbbi épület fejlesztésére is pályázatot nyert el az önkormányzat, az épület felújítása augusztusban elkezdődik, ezért szükséges a kivitelező cég részére az építési területet biztosítani. A munkák a termelői piac üzemeltetésére kijelölt egyik részt is érintik, ám a módosítás nem jár jelentős változással, csak a jelenlegi árusítóhelyek elosztása módosul: az eddigi 4 sor helyett 2 sorba helyezik majd el a termelők pultjaikat.

Az ülésen arról is szó volt, hogy a megújult piactéren várhatóan szeptember elején modernizálja az áramszolgáltató a trafóállomást, emiatt áramkimaradásra kell számítani a munkálatok ideje alatt.