Kisebb összegű, de szükséges fejlesztések történtek Ramocsán

Szükséges, kis összegű beruházásokat valósított meg az elmúlt évben a 40 lakosú község önkormányzata. 2018-ban viszont egy jelentősebb nagyságrendű fejlesztésre is sor kerülhet a faluban.

Egyebek közt e szavakkal értekelte a 2017-es esztendőt Jankovics László, a község polgármestere. Mint mondotta, a költségvetésüket úgy igyekeznek alakítani, hogy kisebb beruházásokra minden évben legyen forrás.

– Az elmúlt év során több területen is sikerült fejlesztéseket megvalósítanunk – foglalta össze a polgármester. – Az önkormányzati tulajdonú gépek és eszközök, így a tavaly beszerzett két új fűnyíró részére egy fémgarázst vásároltunk, ebben biztonságosan tudjuk azokat tárolni. Szükségessé vált a temetői kapu oszlopainak cseréje, ezt ugyancsak az elmúlt évben végeztük el, azzal a kimondott szándékkal, hogy 2018-ban a kaput is lecseréljük. Emellett az önkormányzati épület konyhájának a bútorzatát is elkészíttettük, s felszereltettünk egy térfigyelő kamerarendszert, aminek segítségével a rendőrség már két bűnesetet is fel tudott deríteni.

Jankovics László a 2018-as tervek közül elsőként a helyi közlekedési infrastruktúra javítását emelte ki. Mint mondotta, erre a célra nyolcmillió forintos támogatásat kaptak a kormánytól, amit a temetőhöz vezető út aszfaltozására, illetve a buszforduló és a felszálló járdasziget felújítására fordítanak. Ezenfelül a ravatalozó nyílászáróinak cseréje várható még 2018-ban.