Kisebb lehetne a tumultus az egerszegi laborban

A rendelőintézetben, a központi laboratórium előtt minden áldott nap feketéllő tömeg várakozik. A kórház szeretné, ha ez megváltozna.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház és Rendelőintézet központi laboratóriumában minden nap több száz ember fordul meg és vár a sorára. De senkinek sem mindegy, hogy mennyit.

A tumultus csökkentése érdekében a kórházvezetés néhány éve lehetővé tette, hogy a szakrendelések a számítógépes rendszeren keresztül előzetes időpontot foglaljanak járóbetegeik számára a laborban, majd 2016. májusától ezt a lehetőséget a háziorvosokra is kiterjesztették – foglalja össze az előzményeket dr. Oroszlán Tamás igazgatási koordinátor.

Az időpontra érkező betegek – akárcsak a postán vagy a bankokban – elektronikus kijelzőn figyelhetik, mikor kerülnek sorra, s külön ajtón át nyernek bebocsátást. Nekik mindössze néhány percet kell várakozniuk a vérvételre. A beutaltak nagyobb hányada azonban érkezéskor kap egy sorszámot, majd megkezdi a kiszámíthatatlan hosszúságú rostokolást.

– Pillanatnyilag a páciensek kevesebb, mint egyharmada érkezik előre foglalt időponttal a laborba – folytatja dr. Oroszlán Tamás. – A kórházvezetés azonban arra törekszik, hogy ez az arány megforduljon, s minél kevesebben legyenek kitéve a bizonytalan várakozásnak. Ha a többség pontos időpontra érkezne, eloszlana a tömeg, a labor munkája tervezhetőbbé válna, nem is szólva a megspórolt vitákról, várótermi feszültségekről, konfliktusról, rosszullétekről. Nem csak a kinti zsúfoltság tarthatatlan, hanem az is, hogy egy-egy csúcsforgalmú napon a 7 vérvételi munkaállomás egyenként 70-80 pácienst is fogad a 4,5 órás rendelés alatt. Ez rendkívüli megterhelést jelent.

Az időpontkérés a szakrendelések részéről zökkenőmentesen működik, a háziorvosok körében azonban nem nyert teret oly mértékben, mint azt a kórház remélte. Tartottak már több tájékoztatót is erről, elmondva, hogy bizonyos informatikai módosítást követően ők is teljeskörűen hozzáférnek az előjegyzési felülethez, s foglalhatnak a szabad időpontok közül. Néhány kivételtől eltekintve azonban mégsem vált rutinszerűvé ez a gyakorlat.

– Tudjuk, hogy a kisebb településeken nincs mindenütt jó minőségű internetkapcsolat, de a városban ez nem képezhet akadályt. A háziorvos adminisztrációs terhe sem növekedne ez által, hiszen a beutalást az asszisztencia végzi – teszi még hozzá a főorvos. – Reméljük, hogy idővel egyre több háziorvos él majd e lehetőséggel, de addig sem árt tudni, hogy egy tavalyi módosításnak köszönhetően immár maguk a betegek is foglalhatnak időpontot a laborba, ha érvényes beutalóval bírnak. Az egyik módszer, hogy a klasszikus úton, a kartonozón keresztül bejelentkeznek, a másik pedig, hogy a kórház elektronikus honlapjának „Előjegyzés” menüpontjában teszik ezt meg. Utóbbi esetben a beutalón szereplő adatok megadásával foglalhatnak időpontot, amiről e-mailben kapnak visszajelzést.