Kilencedik alkalommal jelent meg a zalalövői plébános Szívem első gondolata című kötete

Aki az evangéliumot akarja hirdetni, annak olyan gondossággal kell eljárnia, mint aki világítótornyot akar építeni. Jézus Krisztus örömhíre mozdulatlan és elmozdíthatatlan sziklán áll, az igazság szikláján.

Horváth István Sándor zalalövői plébános mondta mindezt lapunknak annak kapcsán, hogy immár kilencedik alkalommal jelent meg a Szívem első gondolata című kötete. Annak a könyvsorozatnak a legújabb tagja, amely az adott esztendő minden egyes napjához közöl elmélkedéseket, imádságokat. Az első kötet még 2013-ban, a hit évében jelent meg, a 2021-es évre szóló annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy egy imagyűjteményt is tartalmaz, amelyből mindenki választhat egyet a napi olvasnivaló mellé.

– Ennek a sorozatnak a megírásához belső késztetést érzek, semmiféle külső kényszer vagy elvárás terhe nem nehezedik rám – folytatta Horváth István Sándor. – Szeretném én magam is mind jobban felfedezni Jézus tanításának mélységét, titkát, és szeretném ezt másokkal is megosztani. Amikor valaki elismerőleg azt mondja nekem, hogy milyen jól ismerem a bibliai szövegeket, legalábbis ő ezt érzékeli, mert évek óta olvassa az én magyarázataimat, akkor mindig hárítani szoktam az ilyen elismeréseket, és ezt nem álszerénységből teszem. Hiszem, hogy Isten üzenetét csak valódi alázattal érdemes olvasni. Soha nem fogom azt gondolni, hogy mindent megértettem. Én mindig találok az evangéliumban olyan részt, amelyik újdonság, s ami szíven talál. Remélem, hogy mások is így vannak ezzel akár évek, évtizedek után is.

István atya azt is mondja: a Biblia értelmezésének van egy sok évszázados hagyománya. Nem arról van tehát szó, hogy olyan szöveget veszünk a kezünkbe, amely kétezer évvel ezelőtt íródott, de nem tudott róla közben senki, s most előkerült valamiféle rejtekhelyről, ezáltal újdonságként olvassuk minden szavát. A szentírási szöveget az egyház és az egyházi személyek minden korban értelmezték, és saját korukra alkalmazták mondanivalóját. A Biblia üzenete nem holt betű, hanem élő szó, újra és újra megelevenedő igazság. Érdemes azt is tanulmányozni, arról is elmélkedni, hogy a korábbi időkben hogyan élték meg, hogyan valósították meg a keresztény emberek az Isten üzenetét. Ez a mi számunkra is segítséget jelenthet ahhoz, hogy miként kell megvalósítanunk az olvasottakat.

– Van egy harmadik dolog is, ami ennek a sorozatnak a megírására inspirál, ezt egy példával tudnám a legjobban szemléltetni – magyarázta a plébános. – A világítótornyok magányos építmények. Általában egyedül állnak a tenger partján, magas sziklákon, távolból jól látható helyeken. Aki egy-egy ilyen építmény építését elhatározta vagy megkezdte, előtte gondosan kiválasztotta a helyet.

A világítótornyok nem szoktak mozogni, nem szoktak helyet változtatni. Ezek a masszív építmények állják az idő múlását. Állják a tenger felől érkező erős szelet és a tenger hullámait. Aki az evangéliumot akarja hirdetni, annak olyan gondossággal kell eljárnia, mint aki világítótornyot akar építeni. Jézus Krisztus örömhíre mozdulatlan és elmozdíthatatlan sziklán áll, az igazság szikláján. Útmutató fényére ezért bízza magát sok-sok ember évszázadok óta. A helyes irányt mutatja az örök élet felé. Aki az evangélium hirdetésére vállalkozik, az annak tudatában teszi ezt, hogy egy tapodtat sem mozdulhat el az igazság sziklájától. Lehet újszerűen és új fórumokon hirdetni az örömhírt, de csak az örök érvényű igazsághoz hűségesen.

István atya szerint az emberek többsége nem elvont gondolatmeneteket szeretne hallani, hanem meg akarja érteni, hogy mit kell tennie, ezért az evangéliumi részek magyarázatainál mindig a köz­érthetőségre törekszik. A magyarázatokat az is megérti, aki gyermekkorában talán járt hittanra, de azóta nem törekedett vallási ismereteinek bővítésére, elmélyítésére. A plébános szerint Jézus is mindig nagyon egyszerűen beszélt, közérthető példákkal közvetítette mondanivalóját. Ezért is hallgatták szívesen az egyszerű emberek, s azért lelkesedtek érte, mert végre megértették Isten üzenetét. A XXI. században ugyanezzel a módszerrel érdemes hirdetni, magyarázni Jézus tanítását.

Az egyik legtevékenyebb hazai egyházi szerzőként is ismert Horváth István Sándornak a Szívem első gondolata sorozat mellett számos további kötete jelent meg az évek során. Jelenleg is dolgozik újabb könyv megírásán, ez sokak részéről visszatérő kérés is egyben. Mint mondja: sokan azzal biztatják, hogy ismét szívesen látnának tőle gyermekeknek szóló könyveket, mert a korábbiakat már rongyosra olvasták. Ezért azt tervezi, hogy jövő karácsonyra új kötettel jelentkezik, de akár az is megtörténhet, hogy már év közben is kézbe vehetünk tőle egy gyermekeknek szóló könyvet.