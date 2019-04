Kik lehetnek területvédelmi önkéntesek és hogyan készítik fel őket?

A fiatalok számára hasznos volt az a fizikai, mentális felkészítés, amit a katonai szolgálattal kaptak, és ez a megállapítás igaz napjainkra is.

Ezt a véleményét Varga Zoltán tartalékos főhadnagy, a Zalaegerszegi Járási Század parancsnokhelyettese fogalmazta meg, akivel épp a katonai közelharc kiképzés előtti percekben váltottunk szót. A Báthory-iskola tanára, az egerszegi judoegyesület elnöke megyénkben az ötvenedikként írta alá a szerződést az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra, szinte napra pontosan 30 évvel az után, hogy sorkatonaként leszerelt.

– Én most a tartalékos szolgálattal azt bizonyítom, hogy felelősnek érzem magamat a lakóhelyemért, és ezzel példát is mutatok a környezetemnek, a diákjaimnak – magyarázta, miközben társai már az Apáczai művelődési központ edzőtermében gyakorolták a judós test test elleni összecsapások fogásait puszta kézzel.

Varga Zoltán három évtized távlatából is vallja, a felnőtté válásában segítette anno az a másfél év katonáskodás. Pedagógusként pedig meggyőződése, hogy ez ma is szolgálná a fiatalok fizikai, mentális érését.

Nos, erre ma már többféle lehetőség is kínálkozik, erről Kis-Bús Károly alezredes, a Zala megyei területvédelmi zászlóalj parancsnoka beszélt érdeklődésünkre.

Mint szavaiból kiderült, 18–65 éves kor közötti, büntetlen előéletű magyar állampolgár teljesíthet önkéntes katonai szolgálatot védelmi, illetve műveleti, valamint területvédelmi tartalékosként. Az első kategóriába tartozók lényegében a honvédségi objektumok őrei, a műveleti tartalékosok kiképzésüket követően az országhatáron belül teljesítenek szolgálatot, de akár külföldi misszióra is jelentkezhetnek.

Míg az első két kategóriába az kerülhet, aki átfogó pszichikai, fizikai vizsgálaton alkalmasnak találtatik, a területvédelmi tartalékos szolgálat vállalása lényegesen egyszerűbb, elegendő egy háziorvosi igazolás és egy pszichológiai alkalmasság vizsgálat, fizikai állapotfelmérés nincs.

Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatot 2017-ben azért vezették be, hogy minden magyar településen legyen legalább tartalékos katona. Rájuk a lakóhelyük közelében számít a honvédség, elsősorban a járásuk területén, ám ha munkájuk, tanulmányaik máshová szólítja őket, akkor választhatják azt a környéket is. A tartalékosok 3 év alatt maximum 6 hónap szolgálatot teljesítenek, de saját kérésre ennél több is vállalható – szólt a rövid ismertető.

– A rendszer kialakításakor az volt a cél, hogy aki többet szeretne tenni a honvédelemért, és katonai szolgálatot vállal, az a saját lakóhelye közelében tehesse ezt meg, s ne távol a családjától az ország másik pontján vagy épp külföldön – magyarázta Kis-Bús Károly alezredes. – A tartalékos a szolgálat mellett élheti civil életét, dolgozik, tanul és amikor szükség van rá, akkor hívjuk be. Elsősorban a természeti és ipari katasztrófák következményeinek felszámolásában számítunk rájuk, valamint a kritikus infrastruktúrák őrzése, védelme lehet feladatuk. Emellett részt vehetnek az úgynevezett befogadó nemzeti támogatással járó feladatokban, ami azt jelenti, hogy a hazánkba érkező szövetséges csapatok mozgásának biztosításában működhetnek közre. Az is tudott, hogy 2021-ben amerikai–magyar közös gyakorlatot tartanak az USA-ban, és erre a tartalékosok is jelentkezhetnek, a 100-150 helyre már most többszörös a jelentkezés – tette hozzá.

Tapasztalataik szerint szinte minden életkorból jelentkeznek önkéntes műveleti tartalékosoknak, ahogy erről Vukics Gábor főtörzsőrmester kiképző altiszt, rajparancsnok beszélt. Sok egyetemista vállalt tartalékos szolgálatot, az idősebbek között pedig akadt 63 éves hölgy is, sőt a volt jugoszláv hadseregben szolgálat, a Vajdaságból áttelepült magyar férfi is.

A felkészítésről tudni való, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékos esetében a 10 modulban összesen 20 napig tart az alapkiképzés, jellemzően havi 2–4 nap időtartamban, de lehetőség van a nyári szünetben egyben is teljesíteni. Ezen túljutva, amennyiben egyetemen tanul a tartalékos, akár ösztöndíjat is kaphat és majdan diplomásként is számítanak rá a tartalékos tiszti, illetve altiszti képzésben is.

A már említett, 3 év alatt letöltendő maximum 6 hónap szolgálat időpontjait egyébként rugalmasan határozzák meg, személyenként egyeztetik a tartalékosokkal, akik a szolgálati idejük alatt a katonai rendfokozattól, beosztástól függő illetményt kapnak a honvédségtől. Ezen túlmenően a munkáltató a behívott tartalékos szakmájához illeszkedő kompenzációt kap, amennyiben megállapodást köt a honvédséggel. Ez teljes mértékű az esetben, ha hozzájárul, hogy a tartalékos bármikor behívható legyen.

Vukics Gábor úgy látja, a jelöltek lelkesedésével nincs gond, a felkészültségük azonban néha hiányzik, ami érthető, hiszen nemcsak a sorkatonaság szűnt meg a rendszerváltás után, hanem a honvédelmi ismeretek oktatása is kikopott az iskolákból.

A tartalékosok alapkiképzésében egészségügyi oktatás, műszaki foglalkozás szerepel, megtanulnak lövészteknőt kiásni, álcázni, tájékozódni terepen térképpel, iránytűvel, közelharcban leküzdeni az ellenséget puszta kézzel. Emellett az alaki foglalkozás, a híradó kiképzés és a lőgyakorlat sem maradhat el. Céljuk, hogy a hat járási székhelyen szervezzék meg a kiképzéseket. Ez már elkezdődött Zalaegerszegen, Nagykanizsán, a második fél évtől pedig Keszthelyen is lesz felkészítés.

Zala megyében a 2018 októberében megalakult területvédelmi zászlóaljon belül működik a kiképző század és a hat önkéntes területvédelmi század, azaz járásonként egy. Ez hatszáz főt jelent majdan, de most még csak 234 a feltölthető létszám, azaz még közel 180 jelentkezőt várnak, mert március közepéig már félszáz területvédelmi tartalékos katona írta alá a szerződést. Az sem hallgatták el, hogy az önkéntes tartalékosból lehet szerződéses katona is, onnan pedig nyitott az út akár a katonai hivatás magasabb szintjei felé.