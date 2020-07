Kik és mivel készítik a rejtélyes köröket Nagykanizsa környékén?

Rejtélyes kör látható a Nagykanizsát és a bajcsai városrészt összekötő útszakasz mellett, középtájon, Bajcsa felé haladva a bal oldalon, egy gabonatábla szélén.

Csütörtök késő délután kezdtek el terjedni a szokatlan képződményt megörökítő fényképek a világhálón, amivel kapcsolatban voltak, akik egyenesen úgy foglaltak állást: biztosan ufó szállt le a város közelében. Mások inkább arra tippeltek, hogy valakik vicces kedvükben voltak, és egy elfektetett súlyos tárggyal, például gerendával érték el, hogy a gabona spirál alakban el­feküdjön.

De végül is teljesen mindegy, hogy a szabályos mértani alakzat ufóval vagy gerendával készült-e, a lényeg, hogy tudatos tevékenység eredménye. Ja, és nem példa nélküli, szerte a világban rengeteg gabonakör keletkezik nap mint nap. Mindazok számára, akik hisznek abban, hogy ezeket ufók vagy földönkívüliek „gyártják”, nagy pofont jelentett, amikor 1991-ben Douglas Bower és David Chorley bejelentették, hogy már évek óta készítik a gabonaköröket. Furcsa szenvedélyük a hetvenes évek közepén indult, amikor egy ausztrál farmer története arra ösztönözte őket, hogy „ufóleszállóhelyet” tapossanak egy gabonatáblába. Aztán a többibe is… A gabonakörök készítésében azonban nem Ausztrália, hanem Nagy-Britannia viszi a prímet, a világon keletkező „alkotások” fele a szigetországban készül, az összes többi a glóbusz más pontján. Ezek közé most feliratkozott Kanizsa is.