Kijárási korlátozást rendeltek el Szlovéniában

A koronavírus-járvány erősödése és az igazolt fertőzések számának dinamikus növekedése miatt október 29-én éjféltől egészségügyi vészhelyzetet, s ezzel párhozamosan kijárási korlátozást rendelt el a szlovén kormány.

Lendvai hírforrásainktól megtudtuk: a szigorítást azért vezették be, mert jelentősen emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, a szombaton elvégzett tesztek mintegy húsz százaléka hozott pozitív eredményt. Tovább szigorították a mozgás és a gyülekezés szabályait. Eszerint az este 9 és reggel 6 óra közötti időszakra – az egészségügyi vészhelyzet és a munkába való eljutás kivételével – teljes lakhelyelhagyási tilalom érvényes.

Az ország közigazgatási régiói külön járványügyi besorolást kaptak. Vörös színnel jelölik azokat, ahol a fertőzés mértéke magas – a tengermellék kivételével ilyen az egész ország, így a hazánkkal szomszédos Muravidék is –, és ezekben teljes gyülekezési tilalmat rendeltek el, szabadtéren is kötelezővé téve a szájmaszk viselését. De a narancssárga zónákban is tovább szigorították a gyülekezési szabályozást, vagyis az eddigi 10 főről hatra csökkent az egy időben egy helyen tartózkodók számának maximuma. A régiók közötti mozgást is korlátozták, csak külön meghatározott okból léphetőek át a régióhatárok, és ugyanez vonatkozik az ország elhagyására is.

Kapcsolódó cikkünk: