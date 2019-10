Kihívást jelent a Budai Várnegyed megsemmisült épületeinek rekonstrukciója

A Nemzeti Hauszmann Program keretében újul meg a Budai Várnegyed. A nagyívű fejlesztés projektvezetője megyénkbeli: Varga Zoltán beruházásszervező közgazdász.

A Budai Várnegyed területén zajló, államilag finanszírozott kormányzati beruházáscsomag jelenleg 10 programelemből áll, ezek közül némelyik már részben, vagy egészben megvalósult, de van olyan is, amely egy komolyabb munkafázis előkészítéseként értelmezhető. A fejlesztések kivitelezését részben a keszthelyi születésű, s éveken át Nagykanizsán élő Varga Zoltán szakközgazdász irányítja projektvezetőként.

– A Miniszterelnökség hozta létre a munkahelyemet, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-t, amely a Budavári Palota és a környezetében található állami tulajdonú műemlék ingatlanok, így a Várkert Bazár és más építmények, valamint a területhez tartozó zöldfelületek vagyonkezelésével, az üzemeltetés mindennapos feladataival és természetesen ezek fejlesztésével foglalkozik – bocsátotta előre Varga Zoltán. – A Nemzeti Hauszmann Program konkretizálja a fejlesztési célokat. A programnak több részterülete van, az egyik, amelyik nagyon fontos, az épületekről szól. A magyar történelem során legalább két alkalommal semmisült meg a Budai Várnegyed: egyszer a törököktől való visszafoglalás után, de az igazi nagy rombolást a második világháború vitte véghez. A mi feladatunk most az, hogy a várnegyedet tovább szépítsük és lehetőleg minden elemében méltóvá tegyük a reá rótt hármas szempont betöltésére. Hiszen fontos – ha nem a legfontosabb – nemzeti szimbólumunk, kiemelkedő helyet foglal el a magyarság lelkében és tudatában, s nem utolsósorban az egyik leglátogatottabb hazai turisztikai desztináció. Ha ezeket a szempontokat egymás mellé tesszük, akkor nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedekben elhanyagolt, súlyos mértékben károsodott, vagy akár le is rombolt épületeket helyre kell állítani ahhoz, hogy a várnegyed újra egységes egésszé váljon.

Varga Zoltán megemlítette, nem véletlen, hogy a rekonstrukciós program Hauszmann Alajos, a legendás építész nevét viseli. Hiszen – mint ahogy az a program honlapján is olvasható – korszakos munkássága igazán a Budavári Palota tervezésének és kivitelezésének irányítása alatt teljesedett ki, mellyel Ybl Miklós halálát követően, 1891-ben bízták meg, az elhunyt mester akaratának megfelelően. A krisztinavárosi szárnyat Ybl szelleméhez hűen alkotta, létrehozva Európa egyik legelőkelőbb palotanegyedét. A dunai oldal bővítésénél már szabadabban bontakoztathatta ki saját művészi elképzeléseit, s az épület kupolával ékített szimmetrikus tömbje ma egyfajta koronaként áll a várhegy déli végében. Ahogy ő maga megfogalmazta művészi, egyszersmind építészi szándékát: „Munkatársaimmal együtt az volt a törekvésünk, hogy e büszke vár, melynek fekvése is páratlan, a magyar szent koronához méltó alakban […] egyszersmind hirdetője legyen a magyar kultúrának és művészetnek.”

– Ebben a szemléletben szeretnénk dolgozni most is – szögezte le a zalai származású szakember. – Harmincnál is több projektelemet kezelünk, melyek közül hamarosan befejeződik a Csikós udvarban található Lovarda, a Főőrség épülete és a Stöckl-lépcső, de megújulnak a várfalak, a várba vezető utak és sétányok is. A budai Palotanegyedben sor kerül a déli összekötő szárny átépítésére, amit egyfajta pilot-projektnek tekintünk. Erre azért van szükség, mert a Palotanegyed régen összefüggő, egyszersmind átjárható rendszer volt. Több fázisban megépülő épületkomplexumról beszélünk. Első volt a Zsigmond-kori bástya, amihez Erzsébet királyné épített hozzá egy szárnyat – akkor vált igazán palotává az épület, addig inkább erődítmény volt. Később megépült az Országos Széchényi Könyvtár épülete, majd amikor Hauszmann Alajos megbízást kapott a bővítésre, gyakorlatilag „letükrözte” a Zsigmond- és Erzsébet-kori épületrészt, abból jött létre a mai Nemzeti Galéria. Sajnos, ezek az épületrészek üzemeltetési, díszítettségi vonatkozásban nem tükrözik az eredeti viszonyokat, állapotot, sőt, az úgynevezett déli nyaktag hiánya miatt nem is átjárható a tömb. Az épületrész első emeletén található a Szent István-terem, mely azért kimagasló jelentőségű (hiszen a palotában több ilyen díszterem is volt), mert itt a 19–20. század fordulóját közvetlenül megelőző időszak iparosművészetének legkiválóbb produktumait építették be. A Zsolnay Porcelán manufaktúra vezetője és tulajdonosa, Zsolnay Vilmos az egész termet a cég termékkínálatával szerette volna megvalósítani, de a hauszmanni vízió ezt nem engedte. Hauszmann Alajos inkább azt szerette volna, ha megszólítják a faipart, a fémipart, a kárpitosokat és természetesen, a porcelángyártókat is. Így kerültek be a terembe a korszak csúcstermékei, melyek közül mégiscsak a Zsolnay-manufaktúra pirogránit alkotásait kell kiemelni. A pirogránit az 1880-as évek elején kifejlesztett Zsolnay kerámiafajták gyűjtőneve. A „piro” előtag a magas hőmérsékleten való égetésre, a „gránit” a termékek szilárdságára, tartósságára utal. A masszív szerkezetű anyag sav- és fagyálló, ezért sem a nedvesség, sem a hideg, sem a városok gázokkal szennyezett levegője nem támadja meg, így kiválóan alkalmas épületdíszítő kerámiák, tetőcserepek, bel- és kültéri dísztárgyak, valamint kályhák és kandallók készítésére. Nem véletlen, hogy a Szent István-terem különleges remekművét, a neoromán stílusú, 220 centiméter széles és 465 centiméter magas kandallóját is ebből az anyagból készítették el anno a mesteremberek. A kandalló 120-féle különböző méretű, összesen 630 darab kályhaelemből tevődik össze. Érdekesség, hogy közel egy kilogramm 24 karátos aranyat használtak fel az elemekhez és a felújító munkálatok egy éven át tartottak. A szakemberek bevallása szerint a legbonyolultabb elem a kandalló Szent István mellszobrának elkészítése volt, de én azt gondolom, a terem újjáépítésének egésze emberfeletti teljesítmény, hiszen a történelem viharaiban gyakorlatilag az egész megsemmisült. A rekonstrukció során ezért csak korabeli fotográfiákra, dokumentációkra, egy-két megmaradt elemre (falikarok, ajtóvasalatok, szövetdarabok) támaszkodhattunk, a kivitelezők a munkálatok során szó szerint milliméterről milliméterre haladhattak. A terem várhatóan néhány éven belül lesz látogatható a nagyközönség számára, biztos vagyok benne, hogy más attrakciókkal együtt óriási élményt jelent majd a magyar és a külföldi látogatóknak egyaránt.

A szakközgazdász arról is beszélt: eredeti magasságáig, de a jelenlegi alapterületen épül vissza az egykori Honvéd Főparancsnokság épülete, újjáépül a József főhercegi palota és az egykori Külügyminisztérium is. Sor kerül továbbá a teljes palotarendszer átvilágítására, művészettörténeti vizsgálatára, mely arra vonatkozóan ad majd iránymutatást, hogyan érdemes ehhez az egységhez hozzányúlni. Varga Zoltán szerint azt is megvizsgálják a közeljövőben, hogyan lehet a Várnegyed egészét még élhetőbbé tenni zöldfelületek, utak, sétányok kialakításával, utcabútorok elhelyezésével.

– Az a törekvésünk, hogy még több hely legyen leülni, legyen több árnyék, több szemet gyönyörködtető növényzet – fejtette ki. – A déli oldal perifériára szorult várszoknyájának részeit is szeretnénk integrálni ebbe a rendszerbe. Összességében tehát az az álmunk, hogy néhány év múlva a budai Vár és a Várnegyed még inkább Magyarország büszkesége, ékköve legyen.