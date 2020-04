Kicsalta a jó idő a pecásokat

Az elmúlt hétvége kellemesen enyhe, tavaszias időjárása számos pecást csalogatott ki a zalai tavak partjára. Bár a szombati szélfújás, valamint a frontok folyamatos váltakozása kissé megzavarta a halakat, így is egészen szép fogásokról számoltak be az általunk megkérdezettek.

Bicsák Lajos Zalabaksán egy négy kilogramm körüli pontyot emelt ki a vízből, a zalacsébi férfinak az már a hetedik kifogott hala volt aznap. Mint mondta, a Baksa-tó szerinte már most a legjobb zalai horgászvizek közé tartozik, néhány év múlva pedig akár megyei kedvenccé is válhat.

– Egymás után jöttek az egy-két kilogramm körüli pontyok, de majdnem sikerült egy szép tokhalat is kifognom – sorolta. – Nem volt igazi tél, ez a tó egyszer fagyott be félig, a víz sem hűlt le annyira, rendesen mozognak már a halak.

A tógazdák elmondása szerint szinte egy nyári hétvégének megfelelő forgalmat bonyolítottak le a mögöttünk hagyott napokon, azaz valóban megindultak a horgászok. Talán azért, mert most több a szabad idejük az embereknek, vagy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt otthonukba szorultak még jobban vágynak a természetbe.

– Számunkra valóban jól indult a szezon, hiszen két hete egy 11, míg az elmúlt hét végén egy annál is nagyobb, 14 kilogrammos pontyot fogtak a tavunkon – részletezte Kulcsár Diána. – Általában mindennap jön egy nagyobb, hat kilogramm körüli hal, ezt most még várjuk.

A tógazda számítása, ha egy nap csúszással is, de bejött, vasárnap egy hat és fél kilós ponty volt a legnagyobb fogás Zalabaksán. Zalalövőn ugyancsak élénk volt a forgalom, a Borostyán-tó mindkét oldalán bőven láttunk horgászokat, ám a tó nagysága miatt ott jobban eloszlottak. Belsősárdon, a kavicsbányatónál ottjártunkkor mindössze ketten próbálkoztak, kődobásnyi távolságban egymástól, valamint Kerkaszentkirályon és Marócon is azt tapasztaltuk, hogy talán még a szokottnál is jobban elkülönülnek egymástól a pecások.

– Az egyéni horgászat a kormány által elrendelt kijárási korlátozás ellenére is lehetséges – magyarázta a jogszabályt a több zalai vízen horgászati jogot gyakorló Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, Puskás Norbert. – A Magyar Országos Horgász Szövetség ki is adott ezzel kapcsolatban egy hirdetményt, amelyben felhívja a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályok betartására a figyelmet. A horgásztársadalom ebben az általános távolságtartási javaslatnál szigorúbb szabályozást vezetett be, mi azt kérjük a tagjainktól, ötméteres távolságot tartsanak minden irányban egymástól. A Mohosz a 65. év feletti horgásztársak számára azt is ajánlja, hogy az utazással járó horgászati tevékenységet szüneteltessék, de a tömegközlekedést senkinek sem javasoljuk.