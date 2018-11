Kiállítás nyílt az elhurcolt zsidó családok történetéről Lentiben

A településről elhurcolt zsidó családok történetét bemutató kiállítás nyílt meg a művelődési központban pénteken.

Többször is írtunk már arról a különös történetről, melynek szereplői lenti zsidó családok. A Nápolyban újságíróként dolgozó Nico Pirozzi 15 éve kezdte kutatni a történetet, mely szerint Lentiben élő zsidók koncentrációs táborba hurcolásuk előtt az itáliai faluból, Altavilla Silentinából származó olasz állampolgárságot igazoló papírokkal rendelkeztek. A mentési akció sajnos sikertelen lett, a németek az olasz kiugrási kísérlet után már nem vették figyelembe az okmányokat.

Azóta a történet könyv formájában is a nyilvánosság elé került, és egy Nápolyban élő magyar történész-tanárnőhöz, Berta Ágihoz is eljutott, aki éppen Lentiből származik.

– Bonyolult, megrázó ez a történet, amire emlékezni kell. Kiderült, hogy 1944-ben Salerno püspökének unokatestvére Lenti 51 zsidó lakójának hamis olasz papírokat küldött – mesélte Berta Ági a megnyitó előtt. – Ezek az olasz kiugrási kísérlet után nem értek már semmit, pedig az 51 ember vitte magával Auschwitzba a hamis halotti anyakönyvi kivonatot. Közülük csak 13-an tértek vissza, a többiek a táborban lelték halálukat. Számomra, örök emigránsnak hihetetlen érzés volt felfedezni, hogy a két hazám között létezett egy ilyen híd. A jó tett, még ha a történelem közbe is szólt és nem úgy sült el, ahogy szerették volna, nagyon fontos és az is, hogy vészidőben segítsünk vallástól, fajtól, nemzetiségtől függetlenül. Itt nem egyszerűen 51 zsidóról van szó, hanem szomszédokról, ismerősökről, barátokról, nagypapákról, édesanyákról, gyerekekről.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Berta Ági hozzátette: szeretnék, ha ez a történet minél szélesebb körhöz eljusson, hamarosan például a Vatikán újságja is leközli. A tárlaton a budapesti Lauder Iskola és a nápolyi iskola diákjainak rajzai mellett egy dokumentumfilm is bemutatta a történet utáni kutatást. A filmet a lenti kiállításon készített felvételekkel is kibővítik a későbbiekben.

A Lauder Iskola pedagógusa Balla Margit azt hangsúlyozta, hogy a kiállítás visszatért oda ahonnan a történet elindult, Lentibe. A tárlaton látható volt az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő táborba került, Lentiben született, Mitzger Miklós és testvére, Katalin, Titi Kanadából előkerült fotója is.

A rendezvényen részt vett a városból elszármazott Dobosné Virágh Piroska pedagógus is, aki személyes élményeit elevenítette fel, elmondta, hogyan sikerült személyes tárgyakat visszajuttatnia a túlélőknek. Mellette Dejan Suc, lendvai történész is szólt, aki kutatóként segítette a munkát. Elmondta, hogy ez a történet egyedülálló, összefűzi a közép-európai régiót és Nico Pirozzi erről szóló könyvét érdemes lenne magyar és szlovén nyelvre is lefordítani, illetve segítségét ajánlotta fel, hogy a tárlat Lendvára is eljusson.