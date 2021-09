Kiállítás mutatja be a lenti Pro Arte harminc évét

Idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a helyi Pro Arte Kulturális Egyesület. A városi könyvtárban kedden kiállítás nyílt, mely ízelítőt ad az 1991-ben alakult kulturális szervezet csoportjainak, tagjainak munkásságából.

Fafaragások, bábok, szőttesek, vert csipke és patchwork (foltvarrás) kézimunkák, illetve számos fotó is látható a tárlaton. A megnyitón Horváth László polgármester méltatta az egyesületet. Úgy fogalmazott: a település kulturális és közösségi életére nagy hatást gyakorolt a civil szervezet.

– Eredetileg az egyesület a lenti faszobrász-alkotótelep megmentéséért jött létre, de azóta is működik – folytatta Horváth László. – Lehetőséget ad egyénnek és közösségnek a kibontakozásra. Nagy figyelmet fordítottak a népi hagyományok ápolására, a kismesterségek fogásainak megőrzésére, az irodalom, a képzőművészet és még a bábozás megismertetésére is. Az alkotóházban működő egyesület a rendszerváltozás időszakában a polgári értékrendet képviselte.

A továbbiakban Baksa Melinda könyvtáros, az egyesület tagja emlékezett meg az elmúlt három évtizedről.

– A Pro Arte védnöksége alatt a spontán szerveződött amatőr művészeti közösségek (faszobrászok, bábműhely, fotóműhely, főzőiskola, irodalmi kör, képzőművészeti stúdió, kerámiaszakkör, stílusiskola, szövőkör) ígéretesen fejlődtek az 1990-es évek elején – kezdte Baksa Melinda. – A kiindulópont a fafaragótáborok és a táborokban részt vevő amatőr faragók csoportja volt a már elhunyt Varga Ferenc vezetésével, majd Németh Dezső iparművész is csatlakozott hozzájuk, aki később az egyesület vezetője is lett. Az alkotások köre egyre szélesebb lett, bekapcsolódtak a munkába budapesti és diósgyőri alkotók is. Ezzel a maggal alakult ki az a szellemi kör, mely vonzotta magához a lehetőségeket és az embereket.

Lentiben és környékén a fafaragóknak köszönhetően játszóterek, köztéri alkotások készültek, alkotómunkájukért nívódíjat is kaptak. Közben egyre több csoport csatlakozott hozzájuk, például a fotószakkör tagjai. Ezek a csoportok adták a leendő Pro Arte tagságát, szellemi magját és a támogatói kört is. Az 1991-ben egyesületi formát öltő szerveződés célja a város kulturális tevékenységének fejlesztése, a képző- és iparművészeti rendezvények feltételeinek biztosítása és a faszobrász-alkotótelep működtetése volt. A fafaragótáborok nemzetközivé váltak, neves művészek kapcsolódtak be, míg az egyesület további csoportokkal bővült.

– Vibráló, színes, folyton változó, de mégis állandó és egységes közösséget mutatott a Pro Arte – emelte ki Baksa Melinda. – A műhelymunka mellett kiállításokon, fesztiválokon vettek részt és szerveztek ilyeneket, a fejlődést az önképzés, szakmai továbbképzések, művészeti találkozók biztosították, de a szellem pallérozása is szerves része az egyesület életének.

Közben változott a világ, a körülmények. Napjainkban két aktívan működő csoportja van a lenti egyesületnek, többen pedig egyénileg készítik munkáikat, de a közös élményeket nem felejtik el.