Ki léphet át, és ki nem? Változások, könnyítések a vírus miatti határzár ügyében

Szinte naponta változó szabályozással s több könnyítéssel ugyan, de szeptember elseje óta ismét hatályos a koronavírus miatti határzár.

A főszabály szerint külföldi állampolgár nem vagy csak szigorúan meghatározott körülmények közt léphet az ország területére, a hazatérő magyarokra pedig hatósági karantén vár. Az utóbbi két, 48 óra időkülönbséggel Magyarországon elvégzett negatív teszttel váltható ki.

A rendelet hatálybalépése óta több változás történt, például azoknak a magyaroknak az érdekében, akik külföldön, a határ szomszédságában napi ingázással végzik munkájukat, de egyes külföldiekre, például a V4-államok polgáraira (lengyelek, csehek, szlovákok) és a tranzitforgalomban érintettekre is vonatkozik a felmentés.

A külföldiek belépését tiltó rendelet hatálya alól mentesülnek azok a szomszédos országokban élő állampolgárok, akik legfeljebb 24 óra időtartamra, az államhatártól számított harminc kilométeres távolságon belülre érkeznek. A szlovén-magyar határ menti térségben az elmúlt napokban több szlovén vagy szlovén-magyar kettős állampolgárral beszéltünk, akik e felmentés lehetőségével élve érkeztek hozzánk bevásárolni, szolgáltatásokat igénybe venni. Olyan esetet is találtunk internetes felületen, a közösségi médiában, hogy szépészeti szolgáltatást végző magyarországi vállalkozás igazolás kiadásának ígéretével csalogatta külföldi vendégeit.

A belépések engedélyezése miatt a rendelet hatálybalépésével párhuzamosan hazánk az Európai Unió belső határain ugyanis visszaállította az ellenőrzést. Mindez azt jelenti, hogy egyes átkelési pontokon ellenőrző állomásokat hoztak létre, a többi átkelési pontot pedig lezárták a forgalom elől.

A horvát–magyar határon Zalában csak a letenyei átkelő

használható

Ami konkrétan Zala megyét illeti, a szlovén-magyar szakaszon csak Tornyiszentmiklóson és Rédicsen lehetséges az átkelés. Előbbi településen két ponton is, az autópálya mellett a régi közúti átkelő is igénybe vehető, ám utóbbi csak a szlovén és magyar állampolgárok számára. A régi közúti átkelőn rögtön a határmetszési ponton végzik az ellenőrzést, akik viszont az autópályán érkeznek hazánk területére, azokat közel 10 kilométerrel odébb, a csörnyeföldi pihenőnél terelik ki ellenőrzésre. Szlovénia és Magyarország polgárai a zalaiakon kívül a Vas megyében található bajánsenye-hodosi átkelőt vehetik még igénybe. A többi határmetszési pontot fizikai torlaszokkal zárták le. Az átkelést megakadályozó torlaszt nemcsak a közutakon – mint a nemesnép-kebelei átkelőn – találtunk, de egyes személyforgalom által is használt mezőgazdasági vagy erdei utakon is, például Bödeháza és Zsitkóc között. A Rédics és Göntérháza közötti határátlépési pontot viszont járművel szabályszerűen meg sem közelíthetjük, hiszen a 74126 jelű alsóbbrendű úton, a Hetés Kapuja nevű pihenőhelynél már annak ellenére tábla tiltja a továbbhaladást a muravidéki község felé, hogy ott mezőgazdasági művelésű területek is találhatók.

