Kézművesmesterségekkel ismerkedhettek a varlahidai dombérozáson

Komolyzenei koncertet és kézműves bemutatót is szerveztek a településen a Göcseji Dombérozó programsorozatához kapcsolódva.

Vasárnap a településen is megkezdődtek a programok. Reggel horgászbemutatóval és oktatással indult a nap gyerekeknek, felnőtteknek sporthorgászok közreműködésével, majd délután istentisztelettel, kézműves bemutatókkal és koncerttel folytatódott.

– Második alkalommal csatlakoztunk a Göcseji Dombérozó programjához, tavaly is hasonló programokat szerveztünk, mint idén – mutatta be a rendezvényt Hári Barnabás polgármester. – Olyan kulturális eseményt szerettünk volna, ami eltér a hagyományos falunapoktól, ezért hívtuk meg idén is a Crown String Quartett vonósnégyest Budapestről, akik a templomban adnak koncertet. A szabadtéri fotókiállítás is jól sikerült, így idén is életre hívtuk, a képeken a település múltjából láthatók események, portrék.

Hári Barnabás hozzátette: a rendezvény jót tesz a településnek, hiszen nemcsak az ott élők, hanem a faluból elszármazottak is hazatérnek erre az alkalomra.

A délutáni program kiegészült még a Zala Megyei Népművészeti Egyesület kézművesmesterség-bemutatójával. Itt a fazekasmesterséggel, szövéssel, nemezeléssel és kosárfonással ismerkedhettek az érdeklődők.

A dombérozó ideje alatt a helyi, 1934-ben közadakozásból megépült templom is nyitva áll a látogatók előtt.