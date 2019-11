Kézimunkákat bemutató kiállítást rendeztek Bocföldén

A kézimunkázás századok óta lakberendezés, lakásszépítés, de egyszersmind kikapcsolódás, pihenés, és sokszor közösségi élmény. Ezt példázza a minapi bocföldei kézimunka kiállítás.

– Anyukám is sokat kézimunkázott, ha ideje engedte, de a legfőbb inspirációt itt sokunknak Varga Terézia tanítónő adta, aki annak idején megismertette velünk a magyar tájegységek hímzéseit, köztük a zalaiakat is – mondja Végh Zoltánné Marika, a bocföldei kézimunka kiállítás egyik szereplője, aki kézi hímzésekkel, modern egyszínű terítőkkel, alátétekkel, futókkal jelentkezett.

Miről is van szó?

A kézimunka szerepe az életmódban és a lakáskultúrában címmel Bocföldén a kultúrházban az Életmódklub rendezvénysorozat közösségformáló programjaként az érdeklődőknek kiállítással összekötött esti időtöltésben volt részük, tájékoztatta szerkesztőségünket a szervezők nevében Heller Józsefné a Bocföldéért Közalapítvány vezetője.

– A jelenlévők előadást hallgathattak a kézimunka egészségre gyakorolt hatásáról, a színek jelentéséről, viselkedésünket, öltözködésünket befolyásoló szerepéről, de arról is, hogy mit jelent a lakáskultúrában mint hasznos tárgy, vagy mint díszítő elem – tette hozzá a szervező.

Ezt a programot a községben élő asszonyok, a találkozó résztvevői saját kézimunkáikkal színesítették, közben megismerkedtek a faluba nemrég költözött Pohl Józseffel is, aki hasznos információkkal szolgált a textilek világából.

– A gobelin technikával én is szívesen megismerkednék, még sosem foglalkoztam vele – tette hozzá Véghné Marika, aki úgy érzi, a tárlat lendületet adhat ahhoz, hogy közösen hódoljanak hobbijuknak.

– A horgolást és a hímzést is édesanyámtól tanultam, a menyem is szereti a kézimunkát, nálunk megvannak még a régi falvédők is, az örökséget őrizzük – mondta Egyed Józsefné, aki a téli estéken, tévézés mellett jut hozzá a kötéshez, hímzéshez. Az ember nem ül tétlenül, mindig jár a keze, tette hozzá. Örömmel emlékszik a mintacserékre, szerinte is lenne igény a hajdani szakkör felélesztésére.

A közösségi igényt indukáló rendezvény az Európai Unió támogatásával valósult meg.