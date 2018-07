Kevesebb helyi adóbevétel Keszthelyen

Megközelítőleg 1,2 milliárd forint bevétel folyt be a helyi adókból 2017-ben Keszthelyen, kevesebb, mint 2016-ban.

A képviselő-testület nemrég kapott tájékoztatást az adóbevételek tavalyi alakulásáról, egyebek mellett arról, hogy az önkormányzat közel 1,37 milliárd forintnyi adót vetett ki, amelynek 87 százaléka érkezett meg a város kasszájába. A magánszemélyek kommunális adójából több folyt be a tervezettnél, akárcsak az idegenforgalmi adóból és a telekadóból, az építményadóból közel az előirányzott összeg, az iparűzési adóból azonban a tervezettnél kevesebb, s a bevétel az előző évitől is elmarad 52 millió forinttal. Ebben közrejátszik, hogy egy lízingcégnek 35 millió forintot vissza kellett utalni. A lízingcég árbevétele ugyanis jelentősen lecsökkent az előző évihez képest. Az iparűzésiadó-bevétel csökkenésében szerepet játszott az is, hogy a vállalkozó háziorvosok és védőnők 2017-től adómentességet élveznek.

A helyi adók közül a legnagyobb bevétel az iparűzésiből származott, mintegy 774 millió forint. A második legnagyobb bevétel az építményadóból folyt be (218 millió forint), ezt követi a gépjárműadó, melynek 40 százalékát engedi át a központi költségvetés az önkormányzatoknak. Az idegenforgalmi adóból 88 millió forint folyt be, ami közel 30 százalékkal meghaladja az előző évit. Az adóköteles vendégéjszakák száma 2013 óta folyamatosan emelkedik Keszthelyen, 2016-ról 2017-re jelentősebben, mint korábban: 164 ezerről 231 ezerre.

Szembetűnő a talajterhelési díjbevétel változása – ezt azoknak kell fizetni, akik nem kötnek rá a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára. Míg 2016-ban 470 ezer, tavaly több mint 830 ezer forintot szedett be az önkormányzat. Egyre többen rácsatlakoznak a szennyvízhálózatra, a bevételnövekedés tehát nem ezzel függ össze, hanem a vízfogyasztással: az előző évi fogyasztás után kell az adót megfizetni.

Az adófizetési morál romlott, az adóhátralék pedig minimálisan csökkent, 215-ről 209 millióra.