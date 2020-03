Kevés ember veszi igénybe a segítséget Nagykanizsán

Egyre többen próbálnak segíteni a veszélyhelyzetben idős vagy a koronavírustól más okból különösen veszélyeztetett embertársaikon.

Közéjük tartozik Laska Csabáné, Ági, kiskanizsai nevelőszülő is, aki több mint egy hete tette közzé a internetes közösségi oldalon felhívását: aki kéri, annak ellenszolgáltatás nélkül elintézi a bevásárlását, kiváltja a gyógyszereit.

– A családunkban mindig is jelen volt a segítőkészség és a szolidaritás, ezeket mi fontos értékeknek tartjuk – bocsátotta előre Laska Csabáné. – Ezért jutott eszembe, hogy az időseket és a krónikus betegeket – akiket a járvány leginkább veszélyeztet – a magam módján megpróbálom segíteni. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy egész nap járnám a várost, hanem összegyűjtöm a rendeléseket, kérve a „pácienseket”, hogy többnapi szükségletet írjanak össze. Ennek megfelelően hetente egyszer-kétszer indulok el, és nem is megyek be a városba, hiszen a lakóhelyemen, a kiskanizsai városrészben van bolt és patika is. Közben természetesen előírás szerint használom a védőeszközöket, a szájmaszkot és a gumikesztyűt, illetve rendszeresen fertőtlenítek is, hogy véletlenül se vigyem tovább a vírust. Habár Nagykanizsán tudtommal még nincs igazolt fertőzött, de ez nem jelenti azt, hogy a városban senki nem hordozhatja a kórokozót. Vigyáznom kell nemcsak azokra, akik segítséget kérnek tőlem, hanem a családomra is – a 3 éves, felső légúti betegséggel küzdő unokámat például egy ideje nem is látogatom, idős szüleimnek pedig a kapuban hagyom az ételt, nem érintkezem velük.

Laska Csabáné hozzátette: nagy szívfájdalma, hogy eddig csak öt család tartott igényt a szolgáltatásaira, ugyanis az idősek többsége még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy maga menjen el boltba, gyógyszertárba. Arra hivatkoznak, hogy túlélték a világháborút, az éhezést, az államosítást, ezt is túlélik majd. Vélhetően abból fakad a bátorságuk (vagy inkább vakmerőségük…), hogy ez az ellenség láthatatlan. Pedig vigyázniuk kellene, és nemcsak magukra, hanem a családtagjaikra is, hiszen ugyanúgy hazavihetik a vírust, mint bárki más, aki nem veszi komolyan a felszólítást: „Maradj otthon!” HBA