Kevés a parkoló a megyei kórházban

Mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal sem engedték be egyik olvasónkat autóval a megyei kórház pózvai telephelyére. Erről írt panaszos levelet szerkesztőségünknek.

Olvasónk szeptember 25-én a déli órákban mozgáskorlátozott parkolási engedéllyel sze­retett volna autóval behajtani a Zala Megyei Szent Rafael Kórház pózvai telephelyére. Ahogy tette ezt eddig is, tíz éven át havonta, hiszen rendszeres kontrollja hordja feleségét. Mindketten mozgáskorlátozottak, eddig soha nem volt gond a bejutással.

Most azonban a portás megállította őket, s közölte, csak gyalog mehetnek be. A mintegy 250 métert negyedóra alatt sikerült megtenniük. A szakrendelőhöz érve elkeseredetten konstatálták, hogy a parkolóban autók állnak, másoknak tehát sikerült bejutniuk. Levélírónk azt tudakolja, változott-e a kórház parkolási rendje, s milyen engedélyt kel­lene beszereznie, hogy továbbra is behajthasson az intézménybe.

A kórház, a panasz kivizsgálva, az alábbi választ küldte:

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház külső és belső telephelyén is parkolási gondokkal küzdünk, ezért a behajtás rendjét szigorú korlátokat tartalmazó szabályzat rögzíti.

Mindezek mellett természetesen arra törekszünk, hogy a mozgássérült igazolvánnyal érkezők behajthassanak a pózvai telephelyre. Napi átlagban 50-70 ilyen járművet enged be a területre a portaszolgálat. Abban az esetben, ha egyáltalán nincs szabad parkolóhely, a mozgássérült igazolvány bir­tokában is arra kérik az autósokat, hogy a bejárat előtti parkolót vegyék igénybe. Ez fordult elő jelen esetben is.

A panaszos szíves elnézését kérjük a kellemetlenségekért, de állandó megoldást sajnos nem tudunk biztosítani. A levélből az is kiderül, hogy mindketten mozgássérültek, így eleve nehézséget okoz számukra a közlekedés. Ennek kiküszöbölésére a jövőben érdemes lenne megfontolniuk az OEP által finanszírozott betegszállítás igénybevételét. Ekkor a lakcímről közvetlenül a rendelőbe, majd vizsgálat után otthonába juthat a rászoruló beteg.

