Ketten vannak karanténban Zalalövőn

További korlátozó intézkedéseket vezetett be a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt a város önkormányzata. Lezárták a városi szabadidőparkban található játszóteret, valamint a Deák utcai szabadtéri fitneszpark használatát is megtiltották a lakóknak.

Az intézkedésre elsősorban megelőző jelleggel volt szükség, hiszen – Gyarmati Antal polgármester elmondása szerint – ezek olyan közterületei a városnak, amelyeket korábban szívesen látogattak a településen élő emberek. – Szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes találkozások lehetőségét minimálisra csökkentsük – fogalmazott a polgármester. – Emellett arra is tekintettel kell lennünk, hogy mind a játszótér, mind a fitneszpark eszközei olyan anyagból készültek, amelyek akár azzal is elősegíthetik a vírus terjedését, ha egymás után használják őket.

Gyarmati Antal azt is elmondta, hogy a Jókai utcában található sportcentrumot egyelőre nem zárták le, de ott is korlátozó intézkedéseket vezettek be. Azt kérik a sportolóktól, hogy a centrumot csoportosan semmiképpen ne látogassák, kizárólag edzésprogramjaik elvégzésére használják, vagy legfeljebb a családtagjaikkal együtt keressék fel azt, s a csoportosulást minden esetben kerüljék.

A város polgármestere kérdésünkre egyéb aktualitásokról is beszámolt. Mint mondotta, Zalalövőn jelenleg két fő van hatósági házi karanténban, ellátásukról az önkormányzat gondoskodik. Korábban felhívást fogalmaztak meg a külföldről hazatérők felé, hogy vállaljanak önkéntes házi karantént, ezt sajnos nem minden esetben tartják be az érintettek.

– Továbbra is kérjük az idős- korúakat, hogy lehetőség szerint ne mozduljanak ki otthonaikból, a napi bevásárlásban, a gyógyszerek felíratásában és kiváltásában, valamint a csekkek befizetésében folyamatosan igyekszünk szolgálatukra lenni – tette még hozzá Gyarmati Antal. – Mindehhez kaptunk pénzügyi segítséget is, az egyik helyi vállalkozó az emiatt keletkező többlet üzemanyagköltség megtérítésére tett felajánlást, de más is ígért anyagi támogatást az önkormányzatnak. A városunkban működő egyik legnagyobb gazdasági vállalkozás pedig védőfelszerelések és higiéniai eszközök beszerzésével igyekszik segítséget nyújtani az önkormányzatunknak.