Kétszáz mázsa burgonyát termeltek a közfoglalkoztatás keretében Paton

Soha ekkora bevételt nem sikerült még realizálni a dél-zalai településen a közfoglalkoztatási program révén, mint idén.

Ez ugyan még részben csak becsült érték, hiszen a termények értékesítése, sőt, némelyiknek a betakarítása jelenleg is zajlik, de Bata Zoltán polgármester már az elmúlt időszakot illetően is szép eredményekről tud beszámolni, melyek alapján a tendencia egyértelműsíthető.

– Tudni kell, hogy az elmúlt években a lakosság eléggé kicserélődött, sokan idős emberek, akik magukra maradtak, beköltöztek a városba, helyükre pedig jobbára külföldiek érkeztek – bocsátotta előre a településvezető. – Ez azt is jelenti, hogy csak kevesen vonhatók be a közfoglalkoztatásba, leginkább azok, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni, vagy akiknek – például családi okok miatt – a községben kell maradniuk napközben is. Jelenleg 7 fős a közfoglalkoztatotti brigádunk, amely sokrétű munkát végez. Egyrészt ápolják, gondozzák a település közterületeit, másrészt viszik az önkormányzat mezőgazdasági programját. Ennek keretében idén kilenc és fél hektáron kukoricát, közel két hektáron burgonyát, valamint fél hektáron vöröshagymát termeltünk. A nagy bajunk a gépesítés hiánya, pályáztunk traktorra, de sajnos nem nyertünk, talán majd jövőre.

Bata Zoltán elmondta azt is: az idei csapadékos évnek köszönhetően brutális mennyiségű vöröshagymát, illetve burgonyát takaríthattak be, utóbbit ottjártunkkor éppen válogatták, osztályozták a közfoglalkoztatottak, amihez a kerecsenyi polgármester, Réti Alfréd adott kölcsön egy speciális berendezést.

– A termést konyhák részére igyekszünk értékesíteni, a bevételt pedig visszaforgatjuk – szögezte le a polgármester. – Az állam által finanszírozott közfoglalkoztatást idén nagyon szép eredménnyel zárhatjuk: lett 50 mázsa hagymánk, kétszáz mázsa burgonyánk, és most aratjuk a kukoricát, amely szintén kiemelkedő mennyiséget ígér, nagyjából 100 mázsát hektáronként. Régi problémánk, hogy nincsenek raktáraink, ezért most szinte az összes épületünkben, még a kultúrházban is az említett zöldségféléket tároljuk, illetve szerencsére több lakó felajánlotta e célra a rendelkezésére álló tárolási lehetőségeket.