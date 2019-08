Kétszáz liter anyatejet kapott 17 csecsemő

„A szoptatás sikere mindannyiunkon múlik” címmel rendezte meg világnapi programját tegnap a Medgyaszay Házban az Egészségügyi Alapellátási Intézmény.

Az ingyenesen látogatható eseményre megtelt kismamákkal és gyermekeikkel a terem, ahol többek közt egészségügyi szűrővizsgálatok, családtervezési tanácsadás és érdekes előadások várták őket. Stimeczné dr. György Bernadette, a szervező intézmény vezetője elmondta: az egészségügyi világszervezet 1992 óta ünnepli a szoptatás világnapját, népszerűsítve az anyatejes táplálást. Globális adat szerint az újszülöttek 40 százalékét táplálják így 6 hónapos korukig, és ez az arány Zalában is hasonló. Egy világméretű kampány során ezt 2025-re 50 százalékra kellene növelni.

A szoptatás népszerűsítéséért Stimeczné dr. György Bernadette szerint összefogásra van szükség. Hozzátette: a főszereplők persze az édesanya és a baba, de az édesapának, a támogató szűkebb családnak, illetve a tágabb közösségnek is nagy a felelőssége. Itt gondolhatunk a bababarát munkahelyekre, továbbá fontos, hogy a védőnők is megfelelő képzettséggel rendelkezzenek, és az információkat már a várandós gondozás során átadják az anyukáknak.

– Azoknak, akik valamilyen oknál fogva mégsem képesek szoptatni a gyermeküket, megoldást jelenthet az anyatejgyűjtő állomáson leadott tej – folytatta a szakember. – Hét édesanyát köszöntöttünk a mai rendezvényen, akik tavaly augusztus végétől közel 200 liter anyatejet adtak le, s ezzel 17 csecsemőnek biztosították az egészséges életkezdetet. Hogy minden ellenőrzött és biztonságos formában működhessen, a leadó anyukák térítésmentesen kötelező közegészségügyi vizsgálatokon vesznek részt. Ők egyébként adómentes jövedelemként az egészségbiztosítási alapkezelőtől 3600 forintot kapnak egy liter anyatejért.

Az ünnepségen Dénes Sándor polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: ő maga négy gyermek édesapja és már négy unokája is van, ezért is különösen fontosnak tartja az anyatej népszerűsítését. Ráadásul hasznos, hogy a családok találkoznak egymással, előadásokat hallgatnak és tapasztalatot cserélnek.