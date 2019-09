Kétszáz éves kísérletet ismételtek meg Keszthelyen

Kétszáz éve született a francia fizikus, Léon Foucault, aki ingakísérletével bizonyított be, hogy a Föld forog a tengelye körül. E kísérletet ismételte meg a Vajda János Gimnázium a Fő téri templomban.

S azért a templomban, mert Foucault hajdan ugyancsak szakrális épületben, a Pantheonban végezte ingakísérletét, mellyel kimutatta, hogy nem az égitestek mozognak a Föld körül, hanem bolygónk forog tengelye körül.

A híres ingakísérletet Magyarországon először Kunc Adolf, a mai gimnázium elődje, az akkori premontrei iskola volt diákja, későbbi tanára végezte el 1880-ban. A mostani bizonyítás így többszörösen tisztelgett a hagyományok előtt, hiszen az akkor használt ingával ismételték meg. A keszthelyi Fő téri templomban 16 méteres kötélen függött a 30 kilogrammos gömb.

-Egy idő után a lengési sík elfordul, és a bábuk közül egyet-kettőt fellök a golyó- mutatta be előre Farkas László az eredményt, s valóban, néhány perc múlva így is történt. A gimnázium több módon is tisztelgett Foucault emléke előtt: poszterbemutatót, eszközkiállítást, vetélkedőt, rendhagyó fizikaórákat rendeztek, s mivel a fizikus készítette az első fotográfiát a Napról, így a diákok égitestről készített fotóiból, dagerrotípiáiból is nyílt tárlat.