Kétnapos, színes fesztivállal ünnepelte 25 éves évfordulóját a Hévíz folyóirat

A régi római receptek, a szabad tűzön készült ételek mással össze nem hasonlítható íze, történetek egy család konyhájából s a zalai dödölle hagyományos receptje mind szóba került azon a főzéssel egybekötött irodalmi gasztroesten, melyet a Hévíz irodalmi folyóirat 25 éves évfordulója alkalmából rendeztek.

Miközben a festői szépségű egregyi szőlőhegyen lévő Öreg Harang borozóban a hatvanliteres bográcsban rotyogott a pörkölt, Szederkényi Olga újságíró beszélgetett a Hévíz folyóirathoz kötődő szerzőkkel, akik ízelítőt is adtak műveikből. Elsőként a József Attila-díjas íróval, Cserna-Szabó András főszerkesztővel folyt a diskurzus, aki – ahogy a beszélgetést vezető háziasszony fogalmazott – a pacal és az Újházi-kakasleves talán leg­avatottabb hazai szakértője.

Rögtön az elején el is árulta, mivel vendégelik majd meg a közönséget. De ez még maradjon kicsit titok, csakúgy mint maguk a főző írók számára is az volt jó ideig – hiszen a vendéglő tulajdonosától ők is csak előző nap tudták meg, milyen húsból készülhet a vacsora.

Mint a háziasszony utalt rá, a Hévíz irodalmi folyóirat legújabb számában Gundel Károly 1931-ben írt esszéje olvasható, melyben a híres vendéglátós szakember arról ír, milyen is a magyar konyha – ennek ihletésére a hévízi irodalmi gasztroest is e kérdéssel kezdődött, egészen pontosan azzal, miért is jó bográcsos ételt enni. Erre Cserna-Szabó András adta meg a választ, akinek nagy kedvencei a szabad tűzön készült ételek.

– A magyar konyha, a magyar vendéglátóipar, a magyar gasztronómia sok sebből vérzik. Ami nekem legjobban fáj, hogy lemondtunk a füstről. Fritőzkonyha lett a magyar. Ezért csodálatos elhagyni a magyar határt bármerre, de inkább dél és kelet irányába, mert akárhová megyünk, rögtön jönnek a füstön készült ételek. Megyünk Erdély felé, a kamionos büfékben faszénen sül a mics, a kolbász, a flekken. Ugyanez van Szerbia vagy Horvátország felé, ahol a pljeskavica vagy a razsnica és a bárányok forognak. Vagy tűzön lehet főzni vagy parázson lehet sütni. Erről a kétfajta autentikus dologról a magyar konyha teljesen leszokott. Azt szoktam mondani, hogy a füst az első fűszer, de nem lehet a boltban megvenni, nem lehet külön belerakni az ételbe.

Miután Cserna-Szabó András felolvasta „Valami a hagymás vérről” című írását, Szederkényi Olga Darida Benedeket, a Hévíz olvasószerkesztőjét, a Másnaposság című könyv társszerzőjét kérdezgette. A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy az író egyben töltöttkáposzta-király: vegán módon is el tudja készíteni azt. De most nem ennek a receptjéről szólt a beszélgetés, hanem Lénárd Sándorról, akiről Darida 2015-ben írt a Hévízben „A filosz és a serpenyő találkozása az örök városban – Lénárd Sándor és a római konyha” címmel. Az 1910-ben Budapesten született polihisztor – ahogy Darida fogalmazott – hallatlanul művelt úriember volt, orvostudományt tanult, több mint tíz nyelven beszélt, fordított, kiválóan zongorázott, orgonált és zeneelméleti könyvek szerzőjeként is ismert, s verseskötetei is megjelentek. A zsidó származású Lénárd Sándor tízévesen családjával Bécsbe költözött, majd az Anschluss után Olaszországba menekült. Az 1950-es évektől Brazíliában élt, ahol megnyerte az ottani televízió Bach-versenyét. Az ezért kapott összegből vett egy birtokot, s ott élt csendesen, békében élete végéig.

– Valószínűleg azért készített egyetlen szakácskönyvet, és azt pont a római konyhából, mert volt az életének egy perió­dusa, amikor önmagára kellett főznie. Hiszen előtte édesanyja és nővére a monarchiás, bécsi–magyar konyhát vitte, majd Brazíliában volt egy házvezetőnője, viszont volt húsz éve Rómában, amikor magáról kellett gondoskodnia. Ebből kikerekedett egy klasszikus agg­legénykonyha, egyszerű ételekkel, amihez a piacon pillanatok alatt be lehetett szerezni a hozzávalókat, és nem igényelt nagyon nagy felkészülést. Ezekből írt egy római szakácskönyvet, ami talán nem is az ételleírások miatt érdekes, hanem attól, hogy számára a római receptek ürügyet jelentettek arra, hogy Róma történelmét és kultúrhistóriá­ját megfigyelje. Ebből egy zseniális és fantasztikus mozaikregény született, melyben egymást váltják az egyébként használható receptek és közben megtudjuk, milyen volt Róma és az ókor – mutatta be a polihisztort Darida Benedek, akinek előadásában természetesen rövid részletet is hallhatott a közönség Lénárd Sándorról írt esszéjéből.

Aztán két hölgy ült Szederkényi Olga mellé. Egyikőjüket, Saly Noémit, a Vendéglátóipari Múzeum munkatársát, helytörténeti írások szerzőjét úgy mutatta be a háziasszony, mint a spájzok és kamrák tündérét, Szálingerné Baka Éváról, a zalaapáti iskola volt igazgatóhelyetteséről pedig az hangzott el: a kakaspörköltjéről világhírű háziasszony.

Saly Noémit ezer szál és ezer emlék fűzi a Balatonhoz: gyermekkori nyarait Balatonfenyvesen töltötte, így az est háziasszonya arra kérte, adjon ízelítőt a nemrégiben megjelent Példabeszédek című művéből, s idézze fel, akkoriban milyen ételek kerültek a család asztalára.

– A fenyvesi nyaralások elképesztően egyszerű élelmezéssel bonyolódtak. Volt egy konyha, amelynek teteje volt, de fala nem nagyon, abban volt egy kis csikótűzhely és irdatlan méretű, hatalmas fazekak, amelyekben az ott nyaraló nyolc gyerek és két felnőtt táplálékát valahogy elő kellett állítani. Egy tőzeggel fűtött tűzhelyről beszélek, amin egy örökkévalóság, mire egy teavíz elkészül.

A szomszédban élt Angyal néni, az ő tyúkjaiból jövő tojás, hatalmas bundáskenyerek, zöldbabfőzelék, tökfőzelék, paradicsomos káposzta, amikor a szilva és a barack érésnek indult, akkor pedig szilvás, illetve barackos gombóc került a siserahad elé. Ami zöldségfélét el lehet képzelni, abból főzelékek készültek állandóan. Tojásnak bőviben voltunk: nagymama csinálta a feltétnek is tökéletesen alkalmas, nagyon finom omlettet. Minden tojáshoz egy kanál lisztet és egy csepp tejet adott – ezt fel kell verni villával és lesz belőle a rántottánál jóval keményebb állagú omlett. Reggel úgy indult a nap, hogy két kiszemelt gyerek biciklivel és nagy, kék tejeskannákkal elment a szomszéd bácsihoz reggel fejt tejért, másik két-három gyerek elment sorba állni kenyérért és péksüteményért, néha vajért és felvágottért. Reggeli után lezúdultunk a Balatonra, és a két felnőtt elkezdett főzni, ami egy örökkévalóság volt. De ettünk mindent, amit találtunk: akácot, papsajtot, félig érett és túlérett gyümölcsöt, kukoricát – emlékezett vissza Saly Noémi a vidéken töltött gyermekkorra, majd egy írását is felolvasta, amelyből még közelebb került életéhez, emlékei­hez, a családi étkezésekhez, a takarékos polgári konyhához a hallgatóság. Szederkényi Olga aztán Szálingerné Baka Évához fordult, aki Vas és Zala határán nőtt fel, így ő az itteni tájjellegű ételekről mesélt, például a dödölléről, melyet mindkét megye lakói magukénak vallanak.

De mielőtt e népi eledel elkészítésének receptjét elmondta, szólt arról, hogy hajdan mindig azt ették az emberek, ami éppen megtermett – ahogy fogalmazott: nem lehetett decemberben lecsót enni. Tavasszal aztán termett például a zöldhagyma, a saláta, a borsó, a bab, a tök. Felidézte, hogy minden család tartott baromfit, legtöbben tyúkot – így tojás is volt bőven –, de előfordult kacsa és liba, s disznót is hizlaltak sokan. Amikor elfogyott a sonka, a füstölt hús, a kolbász és a szalonna, néhány hónapnyi húsmentes táplálkozás következett, s vártak arra, hogy a csirkék vágóképes korra nőjenek. Szarvasmarha is előfordult, de azt nem nagyon vágták le. Így mindenkinek volt teje, melyből vajat, túrót, tejfelt készítettek.

– Ezekre a településekre jellemző a káposzta, a bab, a répa: az úgynevezett marharépából, savanyított répából készült ételek. Nagyon finomak voltak és táplálóak, különösen, ha egy kis füstölt hússal kombinálták. Volt babos káposzta, répás káposzta. A nagyszülők készítették a különböző réteseket, béleseket, felfújt jellegű dolgokat, például rakott zsömlét. Nálunk termesztettek hajdinát, amit felhasználtak hurkakészítéshez és káposztatöltelékbe vagy töltött paprikához is – idézte fel a régi konyha jellegzetességeit Szálingerné Baka Éva. S végezetül elárulta a dödölle készítésének titkait. Nagymamájától tanulta a receptet, aki elmondta neki, hogy a dödölléhez nem kell sok hozzávaló, de vannak fortélyai, amelyeket jó, ha betart az ember. Például most rögtön ne álljunk neki elkészíteni ezt az ételt, majd csak augusztus közepétől, szeptembertől, mert az újkrumpli nem jó hozzá. Szálingerné Baka Éva elmondta: egy kiló burgonyából készítve bőségesen jóllakik egy átlagos család, s hogy mindenkinek ízletes legyen, figyeljünk arra, nehogy sótlan legyen. Azt is elárulta, hogy ő maga libazsírban dinszteli a hagymát, majd süti ki a dödöllét.

S mire a közönség megismerkedett a számos irodalmi érdekességgel, a népi konyha jellegzetességeivel, és bepillantást nyert a gasztrotörténelembe, kellőképpen megéhezett, ám addigra a vacsora is elkészült, melyet a Hévíz szerkesztői, szerzői kínáltak. Cserna-Szabó András főszerkesztő – aki ezen az estén főszakács is volt – mutatta be és tálalta a a vendégeknek a rackabárányból készült pörköltet, ami mellé dödöllét és krumplis rétest kínáltak köretként.