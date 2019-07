Kétnapos fesztivált tartanak Magyarszerdahely szívében

Hétmérföldes csizma címmel kétnapos mesefesztivált rendeznek a falu szívében lévő Telekaland Meseparkban.

A játékokban, mesében, sportos, hagyományőrző és kézműves programokban gazdag rendezvény ma estig várja a családokat. A fesztivál tegnapi kezdetén Gyarmati-Litter Tímea projektmunkatárs elmondta: egy határon átnyúló, magyar–szlovén Interreg projekt jóvoltából szervezték meg a rendezvényt.

– Telekaland-projektünk jóvoltából négy meseparkot hoztunk létre, a dobronaki és a magyarszerdahelyi mellett Nagyrécsén és Moravske Toplicén. A parkok bárki számára nyitottak. A nagyszabású rendezvényeket azért szervezzük, hogy a meseparkokra és a helyet adó településekre irányítsuk a figyelmet.

Tegnap is tucatnyi program várta a családokat, köztük a Thúry Vitézlő Oskola bemutatója és néptánc. S ma is érdemes ellátogatni Magyarszerdahelyre 10 órától. A kreatív foglalkozások mellett túrával egybekötött fotószafari, népi játszóház, bohóc, tinidiszkó és Igricek-koncert is szórakoztatja az érdeklődőket.