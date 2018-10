Két új mindenki keresztje és felújított temetői utak Zalaegerszegen

Mindenhol rendezett környezet fogadja a látogatókat a megyeszékhelyen található másfél tucatnyi sírkertben.

Erről is beszélt Tolvaj Márta alpolgármester, aki hétfőn bejárást és sajtótájékoztatót tartott a Göcseji úti temetőben. Mint mondta, az önkormányzat fontos feladatának tartja a kezelésében lévő sírkertek gondozását. Ennek részeként a félszáznál több, helyileg védett síremlékből idén újították fel Hrabovai Hrabovszky Flórián királyi törvényszéki bíró családi sírboltját a Göcseji úti temetőben.

Az idei halottak napján már új mindenki keresztje fogadja a látogatókat a Kiserdei úti, valamint az ebergényi temetőben, és felújították az andráshidai temető kerítését is. Elkészült több ravatalozó megújításának terve, de a beruházások fedezete még hiányzik, tette hozzá. A Városgazdálkodási Kft. szakemberei 30 hektárt, 17 temetőt gondoznak, ezek közül 11 működik, négy lezárt, s kettőben hadisírok találhatók. Horváth István ügyvezető arról számolt be, hogy a halottak napja előtt a szükséges mértékben felújították a közlekedőutakat.

A Göcseji és a Kiserdei úti temető a következő napokban 6 és 20 óra között lesz nyitva. Ez idő alatt munkatársaik segítenek a látogatóknak a sírhelyek megkeresésében, de más hivatalos ügyet nem lehet intézni. A kertvárosi altemplomban november 1-jén 13–17 óra között tartanak ügyeletet. Ha valaki a zárás után is a temetőben marad, a ravatalozóknál kiírt telefonszámon kérhet segítséget. Gépkocsival a Göcseji úti temetőbe nem lehet bemenni, az Új temetőbe behajtani pedig csak engedéllyel, vagy mozgáskorlátozottat szállítva és ehhez az igazolványt felmutatva lehet.

A rendőrség fokozott szolgálatot ad ezekben a napokban, erről Takács Tivadar százados, a megelőzési osztály munkatársa beszélt. A közúti ellenőrzések mellett a forgalmasabb helyeken szükség esetén segítik a közlekedőket, de mindenképpen nagyobb türelemre lesz szükség, mondta. A temetőkben és a környező parkolókban civil ruhás rendőrök is megjelennek, erről Tóth László rendőr őrnagy, a főkapitányság megelőzési osztályának munkatársa beszélt. Polgárőrökkel, kortárs segítőkkel közösen is járőröznek, de a sírkertekbe kilátogatóktól is elővigyázatosságot kért értékeik védelmében, különös tekintettel a zseblopások, gépkocsifeltörések lehetőségére. Célszerű gondoskodni az otthonok felügyeletéről is a távollét idejére, hangzott el.