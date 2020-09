Két személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént Nagykanizsán

Mutatjuk Balogh László polgármester szerdai tájékoztatóját.

„Tisztelt Kanizsaiak!

Májusban okkal bíztunk abban, hogy végre magunk mögött tudhatjuk a koronavírus-járványt, hiszen az egyre jobb statisztikák, majd a szennyvíz-vizsgálatok eredményei is erre engedtek következtetni. Bár az óvatosabb hangok már akkor is feltételezték, hogy az ősszel újabb hullám lehet, hiszen az influenza-szezon beköszöntével és az immunrendszer gyengülésével a COVID-19 is könnyebben terjed.

Ennek az ideje, úgy tűnik, előbb elérkezett: az elmúlt napok hullámzó tendenciája után ma kiugró adatról érkezett információ: 362 új esetet regisztráltak – ez pedig új negatív rekord hazánkban.

Ne feledjük: a betegség átlagos lappangási ideje két hét, így elképzelhető, hogy a következő napokban hasonló vagy még több esetszám várható.

Noha Nagykanizsán – a Kanizsai Dorottya Kórház tájékoztatása alapján – mindössze 2 személy esetében rendelték el a hatósági házi karantént, most újra fontos, hogy elővigyázatosak legyünk, és betartsuk a már ismert biztonsági előírásokat.

Remélhetőleg már minden kanizsai rendelkezik szájmaszkkal, ennek ellenére javaslatot teszek az önkormányzat felé arra, hogy azt a 40 ezer, a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. által készített egészségügyi szájmaszkot, amelynek megvásárlásáról még júniusban döntött a közgyűlés, mielőbb osszák szét a lakosok körében.

Ezzel együtt arra kérem Önöket, hogy tegyenek meg mindent saját maguk és hozzátartozóik egészségének érdekében.

Idén egyszer már megmutattuk: összefogással, fegyelmezettséggel és higgadtsággal, valamint az egészségügyi ajánlások követésével (száj és orr eltakarása zárt helyen, rendszeres kézmosás vagy kézfertőtlenítő használata, tömeg kerülése, házi karantén betartása) túljutunk ezen a kihíváson is!

Vigyázzunk egymásra!

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere„ – olvasható a bejegyzésében.

Tisztelt Kanizsaiak!Májusban okkal bíztunk abban, hogy végre magunk mögött tudhatjuk a koronavírus-járványt, hiszen az… Közzétette: Balogh László – 2020. szeptember 2., szerda

Kiemelt képünk illusztráció!