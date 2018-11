Két nemzet is dicső fiának tudhatja – Zrínyire emlékeztek Zalaegerszegen

Zrínyi Miklós a török invázió ellen a nemzeti és a családi érdekeket egyaránt szem előtt tartva harcolt, s lett ennek okán a magyar és a horvát történelem kiemelkedő alakja.

Paál István, a Zala Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség zalai elnöke méltatta e szavakkal Zrínyi Miklóst halálának 354. évfordulója alkalmából. A költő és hadvezér, aki csáktornyai birtokai irányítása mellett Zala megye főispáni tisztségét és a horvát bán posztját is betöltötte, 44 évesen vadászaton lelte halálát.

A körülmények kapcsán a történettudomány képviselői és a kutatók a véletlen baleset, illetve a merénylet eshetőségét járják körül. Erről is szólt a tegnap délutáni megemlékezés szónoka, jelezve, úgy látja, az utóbbi mellett erős érvek sorakoztathatók fel. Zrínyi Miklós hadászati és politikusi életműve ettől függetlenül is jelentős, ráadásul két nemzet is dicső fiának tudhatja. A rendezvény végén a hagyományőrző szervezetek a szobor talapzatára helyezték az emlékezés virágait.