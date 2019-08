Két napon át fog tartani a Giro d’Italia Nagykanizsán

A jövő évi Giro d’Italia felvezető rendezvényeként ezen a héten, augusztus 29-én és 30-án koncerteket, valamint kerékpáros programokat tartanak az Erzsébet téren. A részletekről a szervezők tegnap helyszíni sajtótájékoztatón beszéltek.

Mint ismeretes, a jövő évi olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia három magyarországi szakaszának egyike május 11-én Székesfehérvárról indul, végighalad a Balaton északi partján, majd Nagykanizsán lesz a befutója. Dénes Sándor polgármester tegnap elmondta: az eseményig még 260 nap van vissza, ám addig akad még bőven tennivaló.

– A „GiroFesztivál” egyfajta felvezetésül szolgál a világméretben is jelentős sportesemény előtt, hiszen azt szeretnénk, ha a városlakók a magukénak éreznék a viadalt – folytatta Dénes Sándor. – A Fő utca kijelölt szakaszára már most felfestjük a célvonalat, ezzel is mutatva, hogy a Giro immár az életünk része.

Tóth Tihamér, a Giro d’Italia magyarországi szervezőbizottságának stratégiai tanácsadója hozzátette: az országos programsorozat első állomása Nagykanizsa lesz, és a következő hónapokban ebbe a többi város is bekapcsolódik.

– Csütörtökön 18 órától éjfélig három zenekar, sorrendben: a Kiscsillag, a Wellhello és a Halott pénz ad majd koncertet az Erzsébet téren – tette hozzá Radics Bálint, a Giro-akciócsoport vezetője. – Pénteken pedig kerékpáros programokkal várjuk a téren az érdeklődőket.