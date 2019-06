Két falunak elég tiszta áram – Naperőművet avattak Söjtörön

Tavaly nyáron kezdődött a település északi határában a beruházás, év elején megindult a próbaüzemelés, és tegnap ünnepség keretében átadták a már kereskedelmi üzemben működő nap­elem­parkot.

A beruházó Solar Markt Kft. nevében Mécs Imre, a cégcsoport elnöke bevezetőjében elmondta, hogy Naprendszerünket működtető csillagunk, a Nap egy nap alatt annyi energiát sugároz Földünkre, amennyi az egész emberiség egyéves energiaszükségletét fedezné. Csak az a baj, hogy ennek a hatalmas energiamennyiségnek a töredékét tudjuk egyelőre hasznosítani. Pedig a klímaváltozás idején nagyrészt attól is függ a jövőnk, hogy mennyi energiát tudunk előállítani a légkör szennyezése nélkül. Mindenesetre egyre jelentősebbek az erre való törekvések, amit az utóbbi időben az országban megszaporodó kisebb-nagyobb naperőművek létesítése is mutat. Ezek a korszerű kis erőművek hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, nagyon tiszták, kiszámíthatók, a jövő energiáját biztosítják. A vezető elmondta, az általa képviselt csoport is azok közé tartozik, amelyeknek befektetése a nyereség mellett más, hozzáadott értéket is képvisel, olyat, ami a környezet javát szolgálja. Mint közölte, a megújuló energiaforrást biztosító napelempark létrehozásában az első naptól partnerre találtak a helyi önkormányzatban.

A vállalat társtulajdonosa, Pusz­tai Péter a projekt indulását és paramétereit ismertette. A kezdetek 2016-ra nyúlnak vissza, amikor cégük felvette a kapcsolatot a söjtöri önkormányzattal, majd megkezdték a tervezést és az engedélyeztetést. Az építkezés 2018 nyarán indult, a kereskedelmi üzemelés pedig ez év áprilisában. A szakember elmondta, mára minden próbaüzem lezajlott, és a létesítmény a tervezett teljesítménnyel üzemel. A naperőmű 25 éven át annyi elektromos áramot biztosít, ami Söjtör és Bak lakosságának ellátásához elegendő. A falu északi határában elhelyezkedő, 4,2 hektáros ipari területen lévő naperőmű 9504 napelemet és három elektromos invertert tartalmaz. A méretek illusztrálására közölte, hogy egy átlagos háztartás számára elég beszereltetni 20-25 napelempanelt. A söjtöri létesítmény több mint kilencezer napelemből álló rendszere 3,1 megawatt teljesítménnyel működik, és éves szinten 3500 megawattóra elektromos áramot termel a hálózatra, ezzel 1200 háztartás, azaz négy-ötezer ember teljes éves energiaigényét képes fedezni. Tájékoztatásként elhangzott továbbá, hogy a beruházó cégcsoport összesen négy napelemparkot létesített a Dunántúlon. Tavaly sikeresen üzembe állították a csepregi és a vépi telepet, idén pedig Söjtörön és Kőszegen is működésbe lépett az általuk létrehozott erőmű. A kivitelezés fővállalkozója egy spanyol cég volt, magyar alvállalkozókkal, a beruházás értéke négymillió euró, azaz mintegy 1,3 milliárd forint volt.

A söjtöri önkormányzat nevében Könyves Gábor polgármester mondott beszédet, amiben örömét fejezte ki, hogy a településen eddig nem látott nagyságrendű, milliárdos értékű beruházás valósulhatott meg. Elmondta, külön öröm, hogy a beruházók a leg­természetesebb energiaforrás ki­használását tűzték ki célul, ami nem jár környezetterheléssel, s mindez egy korábban elhanyagolt, ingoványos területen valósult meg, amit 25 évre bérbe adtak a beruházónak. A naperőművet a nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen felavatták, majd Sághegyi Gellért plébános megáldotta.