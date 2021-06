Két bizottságot is létrehozott az ÉVE, fogást keresnek a nagykanizsai polgármesteren

A tavaly novembertől életbe lépett kényszerű pandémiás szünetet követő első közgyűlésen csütörtökön újra együttműködést kért a képviselőktől (nyilván, elsősorban az ÉVE-frakció tagjaitól) Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP), hiába. Minden ott folytatódott, ahol 2020 őszén abbamaradt.

Az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója az egyeztetés hiányát kérte számon a polgármesteren, a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések vizsgálatára bizottságot állított fel, szeretné elérni Bizzer András alpolgármester (Fidesz-KDNP) juttatásainak csökkentését, továbbá megváltoztatta a képviselői ülésrendet is. Ez utóbbi szerint az ÉVE képviselői helyet cserélnek a Fidesz-frakcióval.

A közgyűlés egy-egy perces néma főhajtással indult Balogh László kezdeményezésére, amellyel a 70 éves korában szerdán elhunyt Papp Nándor volt önkormányzati képviselő, a kanizsai sakk motorja és a koronavírussal több hónapon át kórházban küzdő, ám a csatát végül 31 évesen elvesztő Dalnoki Szilárd, a Momentum képviselője, megyei alelnök emlékének adóztak a képviselők.

Ezt követően mondta el Balogh László az ÉVE-frakció képviselőihez intézett beszédét.

– Az elmúlt időszakban ezernél is több döntést kellett önállóan, a képviselők nélkül meghoznom – bocsátotta előre. – Nem vagyok tévedhetetlen, talán hibáztam is, de ez mindannyiunk számára teljesen új helyzet volt. Egy biztos: mindig, minden döntésemmel a kanizsaiak érdekeit szolgáltam és ez így lesz a jövőben is. De nem várok csodákat. Az a dolgom, hogy a baloldal kritikáit elviseljem, akkor is, ha nem értek velük egyet. Egy dolgot viszont szeretnék kérni: indítsuk újra együtt a helyi gazdaságot, dolgozzunk együtt, önöket is várom a közös munkára. Tisztelt baloldal, többségük van egy fővel a közgyűlésben. Ám van felelősségük is. A világ bizonytalan, nem tudjuk, mi jön néhány hét, vagy hónap múlva. Ezért azt javaslom, hogy ne kockáztassunk, a város polgárai gyarapodásra, fejlődésre és biztonságra vágynak. Én ezért dolgozom és bárhogyan sértegetnek, nem tudnak ettől eltántorítani. Szeretni nem kötelező, de gyűlölni nem szabad. Ha mindenki így gondolkodna, jobb lenne a világ.

Nos, hogy a világ tavaly október 29., az utolsó soros közgyűlés óta nem változott – a közgyűlésben sem -, arról mindenki képet kaphatott, aki ott volt, vagy a helyi tévécsatornán követte a történéseket.

Az ÉVE-frakció a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát módosítva felállított egy tulajdonosi bizottságot, melynek elnöke dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője, tagjai pedig az összefogás képviselői, Berta Krisztián, Horváth Jácint, Károlyi Attila és Bodó László. A jövőben Balogh Lászlónak 3 napon belül tájékoztatni kell a testületet minden gazdasági, stratégiai jellegű intézkedéséről és tárgyalásáról. Egy másik bizottságot is megalakítottak, mely a polgármester pandémiás időszakban, önállóan hozott döntéseit hivatott kivizsgálni. Nem mellesleg, az SZMSZ módosítása következtében a közgyűlések a jövőben délelőtt 9 órakor kezdődnek, az ÉVE-frakció pedig az ülésrendben helyet cserél a Fidesz-frakcióval.

A közgyűlésen az ÉVE javasolta Bizzer András alpolgármester juttatásainak csökkentését is, mely kapcsán az a döntés született, hogy a jegyző a következő soros, júliusi közgyűlésre megvizsgálja, hogy a közgyűlési többség jogszerűen szabályozhatja-e ezt a kérdést, vagy sem. Bizzer András úgy fogalmazott: kínos, hogy meg kell védenie magát, de az Éljen VárosuNK! kicsinyességét jelzi, hogy nem az elvégzett munka, hanem a politikai érdek alapján ítélik meg a kérdést.

Nagy vitát váltott ki a város 2021. évi költségvetésének módosítása is, amelynek alapját a kormánytól kapott és meghatározott célokra fordítható 588 millió forintnyi támogatás adja. Balogh László döntése értelmében számos út- és járda, a víztorony felújítását, a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését végeznék el a pénzből, valamint közlekedésbiztonsági beruházások is megvalósulnának, melyeknek köszönhetően több gyalogátkelő is biztonságosabbá válna, illetve újak is létesülnének. Az egyik példa erre a Teleki utca-Tavasz utca kereszteződésében lévő gyalogátkelő, mely szintén úgynevezett okos zebrává alakítanának.

Az ÉVE politikusai az egyeztetés hiányát sérelmezték, s Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes azt mondta: a tervezett fejlesztések nagy részét ők is támogatják, ám mivel velük erről nem egyeztetett senki, nem tudják elfogadni a költségvetés módosítását. A Fidesz-frakció részéről ugyanakkor többször felmerült, hogy a szóbeli előterjesztések, amiket az ÉVE az utolsó pillanatban szokott a közgyűlés elé terjeszteni, sokkal inkább az egyeztetés hiányára utalnak.

Bizzer András úgy vélekedett, amennyiben nem fogadják el a költségvetést, elképzelhető, hogy Nagykanizsa hátrányt szenved, mert a tervezett beruházások a pénzügyi elszámolás miatt határidősek.

Végül a közgyűlési többség szavazatai alapján az a döntés született, hogy az anyag a kért információkkal kiegészülve, az előirányzatok jelenlegi elköltöttségi szintjét is szerepeltetve júliusban jöjjön újra a közgyűlés elé.

Az ÉVE-frakció azt is megszavazta, hogy a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. veszélyhelyzeti időszakban menesztett ügyvezetője, Tar Mihály visszakerüljön a posztra. Emlékezetes: a menesztés hivatalos indoka az volt, hogy Tar Mihály a közgyűlés nevében meghozott döntéseket és a megbízási szerződésben vállalt feladatokat a kitűzött határidőn belül nem hajtotta végre. Az elmúlt időszakban az ügyvezetői teendőkkel megbízott Mikó-Baráth György a jövőben szerkesztőség-, illetve cégvezető lesz, az újság megjelenéséről, terjesztéséről pedig Tar Mihálynak új javaslatot kell kidolgoznia. Tar Mihály visszahelyezésével a Fidesz-frakció nem értett egyet, ahogy Szabó Szilárd frakcióvezető megfogalmazta: a médiaszakember egy közpénzből fenntartott cég vezetőjeként nyíltan politizál a közösségi oldalakon, ezért bármennyire is pártatlan és objektív újságírónak akarja láttatni az ÉVE, nem az.