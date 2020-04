Két beruházás zajlott le 60 millió forintból Söjtörön

A falu szívében, az általános iskola és a templom között, egy épülettömbben működik a polgármesteri hivatal és az óvoda. A két intézményben fontos felújítások zárultak a közelmúltban.

Az óvoda felújítása a most véget ért, 30 millió forintos munkálatok során lett teljes. Könyves Gábor polgármester elmondta: korábban önerőből végezték el a nyílászárók cseréjét, illetve az energetikai felújítást, ami most, százszázalékos támogatottságú pályázati projekttel teljesedett ki.

– Lecseréltük a régi tető­szerkezetet, valamint hatvan napelemet is felszereltünk, me­lyekkel a fenntartásban további megtakarítás érhető el – mondta a polgármester, hozzátéve: az intézmény a járványhelyzet miatt március 16. óta zárva van, de amúgy két csoportban közel 50 gyerekkel működik, s már döntés született a létszám 60-ra emeléséről. Söjtörön jelenleg 40, három évnél fiatalabb gyerek él, emiatt a faluban már bölcsőde nyitása is napirendre került. Az óvoda pedig a most lezárult beruházás keretében öt udvari játékkal is gazdagodott.

Ugyancsak zárva tart, illetve ügyeleti rendben működik a település polgármesteri hivatala, ahol így a munkatársak a belügyi tárca szintén 30 milliós pályázata segítségével javított munkakörülményeket majd a koronavírus levonulása után tapasztalhatják meg igazán. A kivitelező Diamant Bau & Finanz Bt. megújította az aljzatszigetelést és az épületgépészetet, kicserélték az elektromos hálózatot és a belső nyílászárókat, illetve álmennyezetet építettek be. Ezenkívül minden irodába légkondit szereltek fel, és hat helyiség közül ötben a bútorzatot is cserélték. A polgármester kiemelte még: a 95 százalékos támogatottságú program során az épület belső akadálymentesítése is megvalósult.