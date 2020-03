Készülnek a Giro d’Italia zalai biztosítására a polgárőrök is Zala megyében

Szombaton tartotta beszámoló küldöttgyűlését a Zala Megyei Polgárőr Szövetség. A tanácskozáson részt vett Fuksa Ágnes, az OPSZ környezetvédelmi alelnöke.

A megyében működő 114 polgárőr- egyesület küldötte előtt a múlt évben végzett munkáról Horváth Róbert, a ZMPSZ elnöke számolt be. Mindent megtettek azért, hangsúlyozta, hogy továbbra is élvezzék a lakosság bizalmát, eredményeiket támogatásukkal, gyakran velük karöltve érték el. Zala az ország egyik legbiztonságosabb megyéje, a rendőrség statisztikája szerint csökkent a bűncselekmények száma, javult a lakosság szubjektív biztonságérzete, s a polgárőrségnek mindkettőben része van. Hozzájárult mindehhez, hogy továbbra is rajta tartották szemüket a külterületeken, a településeken jól látható jelenlétük riasztóan hatott a lump, bűncselekmények elkövetésére hajlamos egyénekre, ugyanakkor nagy gondot fordítottak a lakosság bűnmegelőző célzatú tájékoztatására is.

A 257 zalai településnek több mint felében működik polgárőr-egyesület, a 4074 fős tagság tavaly összesen 309 376 órát töltött szolgálatban, zömében önállóan, s jelentős számban a rendőrséggel közösen. A nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton-parton a bűnmegelőző tevékenység mellett a rendezvényeken való helytállás is komoly feladat elé állította az érintett települések polgárőrségét. Aszódi László, a Keszthelyért Polgárőr Egyesület elnöke a küldöttgyűlésen a rendezvények helyszínének egyre több időt igénylő biztosításához a megye polgárőr-egyesületeinek segítségét kérte. Hasonló jellegű, de az eddigieknél is nagyobb feladat vár a zalai polgárőrökre a májusi Giro d’Italia kerékpáros körverseny megyei útvonalának biztosítása során – a küldöttgyűlésen körvonalazták a várható feladatokat.

Borsos József, a felügyelő bizottság elnöke beszámolójában elmondta: segítő szándékú ellenőrzéseik során kirívó, súlyos szabálytalanságot sehol sem találtak. Mivel a munkájukat egészségügyi és egyéb okok miatt a szükségesnél kisebb létszámmal végezték, a küldöttgyűlés a csácsbozsoki Tóth Géza, a zalaszentbalázsi Tóth Zoltán és a nagykanizsai Beke Márk személyében három új tagot választott a felügyelő bizottságba. A ZMPSZ elnöksége az ellenőrző grémiumban éveken át végzett lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként a nagykanizsai Hajas Ferencet Szent László-emlékplakett kitüntetésben részesítette.