Keszthelyi Street Festival – kedden és csütörtökön Téged is vár!

Ha nyár akkor Keszthely Street Festival, hagyományosan a sétálóutcán, kiváló fellépőkkel minden kedden és csütörtökön 19 órától.

Aki szereti az élő zenét és épp Keszthelyen jár, azoknak fantasztikus programot kínálnak a Keszthely Street Festival szervezői, akik idén is heti két alkalommal esténként kiváló fellépők társaságában szórakoztatják a nagyérdeműt.

Kortól függetlenül mindenkinek érdemes kilátogatni, az egyedi hangulatú nyári fesztiválra, ahol már ismert Street Festivalos belépők mellett zalai zenészeket is megismerhetünk. A fesztivál hagyományosan zenei sokféleségéről ismert, így idén is hallhatunk fúvós, jazz és latin zenei koncerteket ahogy verses-zenés darabokat is.

Keszthely Street Festival 2020 részletes programja:

