Keszthelyen a fiatal korosztályra figyelő szervezet jön létre

Ifjúsági kerek­asztalt hoz létre a város, hogy a fiatalokat bevonják a közéletbe. Erről is szólt Nagy Bálint polgármester pénteki sajtótájékoztatóján, melyen az idei első soros testületi ülésen meghozott döntéseket ismertette.

A fiatal korosztályra figyelő szervezet a néhány éve már működő Idősügyi Tanács mintájára, annak tapasztalatai alapján jön létre. A sajtótájékoztatón elhangzott: egy ilyen szervezet fontos szerepet játszik az erős közösség építésében, és jóvoltából élőbb, hatékonyabb a kapcsolat a lakók és a városvezetés között.

– Aktív, helyben működő szervezeteket kértünk fel, hogy delegáljanak személyeket a kerekasztalba – árulta el Nagy Bálint. – Rajtuk keresztül még hatékonyabban tudnak eljutni az információk a lakókhoz, illetve az ő részükről a kritikák, panaszok, vélemények, javaslatok a mindenkori városvezetéshez. A szervezet a terveink szerint heteken belül megalakulhat.

A testületi ülésen tárgyalt témák közül a polgármester kiemelte, hogy a házasulandók igényei alapján mostantól már a part mellett kikötött hajó is lehet helyszíne a hivatalos esküvői szertartásnak. De szólt arról is, hogy elkészült a turisztikai intézkedési terv, mely célokat, felelősöket és határ­időket is megjelöl az egyes rendezvények kapcsán.