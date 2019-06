Keszthely Város napja: Elismerések, külpolitika, művészet és szórakozás

A hétvége az ünneplés és szórakozás jegyében telt Keszthelyen. A szerdától kezdődő felvezető programok után szombaton rendezték meg a Város napját.

A nap ünnepi szentmisével kezdődött a Fő téri templomban, majd a Vajda János Öregdiákok Egyesülete éves közgyűlését megelőzően a Balaton Színházban kiállítás nyílt „Az első 25 év” címmel. A negyed évszázada működő szervezet rendszeresen támogatja a jól tanuló, hátrányos helyzetű diákokat, s számos értékkel gazdagította a gimnáziumot. Délben vette kezdetét a képviselő-testület ünnepi ülése, melyen műsort adott a Zeneiskola két tanára: Farkas Berta és Bánhidai Tamás. Mint minden évben, idén is a Város napját megelőzően tartotta ülését és ismerkedett a fejlesztési tervekkel a városból elszármazott, szakterületükön jelentős szerepet betöltő szakemberekből álló Tiszteletbeli Magisztrátus. A 15 éves szervezet észrevételeit és javaslatait Papp Péter foglalta össze. Kiemelte a kastélyt érintő terveket, s szólt a város közlekedési helyzetéről. A magiszterek javasolják, hogy a jövőben meg kéne vizsgálni annak lehetőségét, hogy a város egy másik részére költöztessék a kórházat: egy modern épület építésének ötletét vetették fel. A közeljövőt érintően pedig fontosnak tartanák, hogy az intézményhez egykor kötődő személy nevét vegye fel a kórház.

Beszéde után Ruzsics Ferenc polgármester mondott köszöntőt. Ezúttal nem az elmúlt év eredményeit és terveit ismertette, hanem é személyes hangvételű gondolatait osztotta meg. Arról is is szólt, amit egy hét eleji sajtótájékoztatón már bejelentett: nem indul negyedik alkalommal a polgármesteri tisztségért, hanem – ha a választók úgy szavaznak – munkáját a megyei közgyűlésben folytatja.

-Egy város vezetése áldozatosságot, lelkiismeretességet, tisztességet, alázatot és hazafiságot követel. Bízom benne, hogy Önök is úgy érzik, értékelik, hogy mindezt meg tudtam adni az elmúlt 13 évben ennek a városnak, az itt élő embereknek. Azt kívánom, hogy az utánam következő vezetés is ugyanilyen lelkiséggel, szeretettel és önzetlen kitartással irányítsa ezt a várost- mondta a polgármester, majd az önkormányzat által alapított kitüntetések átadása következett.

Az önkormányzat által alapított legrangosabb kitüntetést, a Keszthely Város Díszpolgára kitüntető címet dr. Cséby Géza vehette át, aki 1979-től 2008-as nyugdíjazásáig volt a a művelődési intézmény igazgatója. Emellett író, költő, műfordító, s elévülhetetlen a tevékenysége a magyar kultúra lengyelországi és a lengyel kultúra magyarországi megismertetésében.

Keszthely Városért kitüntetésben részesült az 50 éves Nagyváthy Néptáncegyüttes. dr. Bertalan Zoltán alakította meg, aki máig művészeti vezetője az együttesnek, melynek tánckarvezetője Hardi András és Hardiné Partics Edina.

Keszthely Város Szolgálatáért kitüntetés vehetett át Pappné Beke Judit, a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, több kötet szerkesztője, szerzője, valamint Szörényi Zoltán geofizikus, több távoli expedíció résztvevője, fizikatanár, a helyi gimnázium igazgatója. Ugyancsak e címet érdemelte ki Tóth Zoltán, a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési ügyintézője, akinek jelentős szerepe volt a városi úthálózat fejlesztésében és új kerékpárutak kialakításában; valamint szakmai felkészültsége, hivatástudata, az ügyfelekkel szembeni humánus hozzáállása elismeréseként Tuksa Lászlóné, a Polgármesteri Hivatal építésügyi csoportvezetője. Keszthely város turizmusáért kitüntetést vehetett át Bubla Zoltán, aki 2008 és 2019 között töltötte be a a Keszthelyi Turisztikai Egyesület elnökei tisztségét.

Keszthely Város Egészségügyéért díjat kapott Czinderiné Farkas Magdolna, szakápoló, műtős szakasszisztens, aki ágazati kamarai munkája mellett oktat és elnöke a szakszervezet helyi szervezetének.

Keszthely Város Szociális Ellátásáért díjat vehetett át Gulyás Józsefné fejlesztőpedagógus, aki több száz családnak nyújtott hatékony, kimagasló szakmai segítséget.

A kitüntettek nevében dr. Cséby Géza mondott beszédet – akinek a Város napja következő programján nagy szerepe volt. A Városháza épületében nyílt meg ugyanis a a Lengyel Köztársaság Keszthelyi Konzulátusa, dr. Jerzy Snopek nagykövet jelenlétében. Az ő köszöntője mellett az avatóünnepségen beszédet mondott Ruzsics Ferenc polgármester, dr. Horváth Teréz jegyző, s természetesen a tiszteletbeli lengyel konzul: dr. Cséby Géza, a konzuli irodát pedig Varga-Csikász Bence áldotta meg.

Ezt követően a művészeté volt a főszerep. A móló bejáratánál avatták fel a Magyar Mérnöki Kamara ajándékát, Béres János szobrászművész alkotását, mely a Festeticsek egykori hajója, a Phoenix gálya ihletésére készült. A szobor avatásán beszédet mondott Nagy Gyula, az országos, és Lékai Gyula Zoltán, a Zala megyei Mérnöki kamara elnöke, Ruzsics Ferenc polgármester és Fa Nándor vitorlázó. Az est folyamán szórakoztató programok és koncertek várták a közönséget a Balaton-parton.