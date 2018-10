Kolping-családok képviselői találkoztak Alsópáhokon

A szellemisége alapján működő Kolping-családoknak nevezett közösségek képviselői gyűltek össze Alsópáhokon: a keresztény nőket érintő problémákat vitattak meg. Várandósság, mások segítése és időgazdálkodás is szóba került.

A vasárnap kezdődött és kedden véget érő konferencia A keresztény nő kihívásai a modern világban címet viseli, de mint a résztvevők összegezték, az őket érintő nehézségek általánosságban is érvényesek a mai magyar anyákra, nőkre.

-Kihívás lehet a krízishelyzetben lévő fiatalok segítése. De lehet olyan probléma is, hogy valaki elveszti a munkahelyét. A Kolping Szövetség lefedi az ország egészét és jól működik az információs hálózat a szervezeten belül, próbálunk ötletekkel is segítséget adni. A keddi előadás címe az időmenedzsment: hogyan osszuk be a napunkat, úgy, hogy legyen idő a családra, tudjunk szociális segítséget is nyújtani és tudjunk a plébániákon segíteni: a társadalmi munka és a család között meg kell találni az egyensúlyt- vetett fel néhány kérdést Hudson Judit, a szövetség titkára. Az időgazdálkodás mellett arról is szó volt, hogyan szülessenek meg a kívánt gyerekek és születés előtti élettel is ismerkedhettek a résztvevők. Ez az előadás a jövőre is iránymutatást adott, hiszen a Kolping Szövetség a következő évet a Szociális Érzékenység évének hirdette meg, amikor a krízisben lévő anyákat próbálják segíteni.

A nők számára a legfontosabb kérdés az élet keletkezése, hiszen az egy csoda. Az, ahogy egy élet létrejön és fejlődik az anyaméhben, gyönyörű. De sok esetben megosztó is lehet, krízis is kísérheti. Hogy ebből hogyan lehet kijönni, hogyan élik át egyes nők, nagyon függ attól, hogy a körülötte lévő társadalom hogyan tud melléállni és attól is, hogy mennyi információja van, mi történik a várandósság alatt – összegezte Keresztes Ilona.

Az előadó rávilágított arra is, hogy napjainkban sokszor az elkötelezett párkapcsolatok későn, olyan életkorban alakulnak ki, amikor a fogantatás már nehezített. A fiatal korosztályban viszont vannak alkalmi kapcsolatok, így a nem kívánt terhesség megelőzése, a fogamzásgátlás olyan téma, mellyel foglalkozni kell.