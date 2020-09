Kerékpárút épül a szlovén határig

Hamarosan újabb, a dél-zalai térség javát szolgáló kerékpáros fejlesztés indul.

Ezt Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Bene Csaba, a Megyegyűlés alelnöke jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján. Cseresnyés Péter rámutatott: az elmúlt 10 évben a fideszes többségű kanizsai közgyűlések alatt több mint 10 kilométer bicikliút épült a városban, a Csónakázó-tó környékén (itt egy XCO-pályát és egy kerékpáros központot is kialakítottak), és több mint 300 kilométer hosszú kerékpáros túraútvonal jött létre a térségben. Most pályázatot nyújtanak be a megyei önkormányzat konzorciumi vezetésével, melynek pozitív elbírálása esetén Kerkateskánd és Tornyiszentmiklós között 670 millió forint ráfordítással, több mint 3 kilométer hosszban újabb szakasz épülhet a szlovén határig.

Bene Csaba hozzátette: szomorú, hogy a kanizsai közgyűlés „szivárványkoalíciója” már nemcsak a korábbi évek kerékpáros fejlesztéseit, de az e sportot űző gyermekek sikereit is elvitatja. Alaptalanul vádolt meg ugyanis egy csömöri alapítványt, miközben a nagykanizsai telephellyel is rendelkező szervezet foglalkozik a Limitless XCO helyi utánpótláscsapat fiatal versenyzőinek felkészítésével. Bene Csaba szerint méltatlan a tisztán politikai támadás, amellyel tettek és teljesítmény nélkül próbál a felszínen maradni a koalíció.